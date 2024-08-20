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Оптимальные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене

 and  Anthony Ross
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Оптимальные меры безопасности на концерте Coldplay в Вене

Морозные мелодии от Coldplay запланированы на четыре ночи в Вене. После неудавшейся террористической атаки, направленной против концерта Тейлор Свифт в городе, ужесточены меры безопасности. Свифт по-прежнему остается популярной темой для обсуждения в Вене, помимо отмены концертов.

Начиная со среды, Coldplay проведут четыре подряд аншлаговых стадионных концерта в Вене в рамках своего мирового турне "Музыка сфер". После того, как концерты Свифт были отменены из-за потенциальных опасностей, власти Вены ужесточили меры безопасности, хотя никакой непосредственной угрозы не обнаружено. Зрители концертов британской группы могут ожидать тщательные проверки автомобилей перед входом на стадион, обширные зоны, куда вход запрещен, и строгий досмотр. Будет задействовано значительное количество полиции, а также специализированные подразделения.

Зрителям рекомендуется учитывать более длительное время ожидания из-за тщательной проверки личности и сумок. Запрещенными предметами являются сумки большего размера, чем А4, и бутылки с водой. Министр внутренних дел Герхард Карнер, как сообщается, заявил, что полиция интенсивно готовится к этому событию. Ожидается, что около 240 000 поклонников музыки посетят четыре последовательных концертных дня, на которых вокалист Крис Мартин исполнит любимые хиты, такие как "Viva La Vida".

План атаки на концерт Свифт

В середине августа три концерта американского гиганта Тейлор Свифт были отменены из-за слухов о потенциальной террористической атаке. Музыкант, в настоящее время разжигающий толпу на лондонском стадионе Уэмбли в рамках своего турне "The Eras", не комментировал отмены публично.

Поклонники Свифт в Вене разочарованы, и мало надежды на то, что отмененные концерты будут возобновлены. Это не только из-за логистических сложностей, так как Свифт продолжает свой тур, но и потому, что организатор тура объявил о покрытии стоимости купленных билетов.

Поговаривают о появлении Свифт на концерте Coldplay

По слухам, радиосстанция "Ö3" намекнула, что Свифт может присоединиться к Coldplay на сцене во время одного из их концертов. У Свифт есть свободное время, так как финальный концерт ее европейского тура запланирован на 20 августа в Лондоне.

Однако сотрудничество с Свифт на любом концерте Coldplay не будет выгодно разочарованным 195 000 поклонникам Свифт, которые заблаговременно забронировали билеты на концерты в Вене, так как все концерты Coldplay также полностью распроданы. Следовательно, если это предположение верно, поклонники не увидят Свифт даже на мгновение, выступающей вместе с Крисом Мартином на сцене.

Комиссия внимательно следит за мерами безопасности, принятыми для концертов Coldplay в Вене, учитывая прошлую террористическую угрозу в отношении концерта Тейлор Свифт. Несмотря на ужесточение мер безопасности, некоторые поклонники Свифт все еще надеются, что она появится на сцене во время концертов Coldplay.

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