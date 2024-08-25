- Оптимальный рост грибов ожидается на севере осенью.

Сбор грибов в северных регионах в этом году начался отлично. По словам знатока грибов Линаса Коха, беседуя с Германским пресс-агентством, "Множественные дожди в различных местах вместе с подходящими умеренными температурами создали идеальные условия для развития плодовых тел многих видов грибов в этом сезоне". Пик сезона моршей прошел несколько недель назад в апреле, chanterelles были обильны с мая, и другие виды, такие как летние боровики и осенние волнушки, также появились рано и в изобилии. "Энтузиасты грибов наслаждаются этим сезоном", - заявил Кох.

Даже на Севере можно найти съедобные грибы. "Основные грибы в корзине - это chanterelles, боровики и грузди. Эти, в частности грузди, часто встречаются в районе Гамбурга", - сообщил Кох, который является частью экспертной группы Германского микологического общества. "Грузди сейчас в сезон и предвещают наступление осени. Все дело в том, чтобы найти правильное место в правильное время. Однако горькие подделки, такие как ложный морозник, также распространены. Они процветают в влажной, теплой погоде".

Популярные места для сбора в районе Гамбурга включают Кловенштейн, Танштедтерский лес и Саксенвальд. "Важно помнить, что в природных резерватах действует правило передвижения только по тропам и абсолютный запрет на сбор, даже растений. Природа должна существовать естественно в этих местах", - предостерег Кох. "Однако в городских лесах и тех, что поблизости, сбор грибов обычно разрешен вне отмеченных троп, если не указано иное".

При сборе следует собирать только то, в чем вы уверены. "Грибы с жаберной структурой под шляпкой, такие как боровики и грузди, идеальны для новичков. Здесь нет токсичных или опасных видов или подделок", - посоветовал Кох. Тем, кто собирает грибы с жабрами, следует быть осторожными, так как существуют ядовитые виды, такие как зеленоплодник и другие.

Если вы не уверены в съедобности гриба, вы можете получить совет от миколога из Германского микологического общества. "Общество предлагает услугу тестирования грибов за небольшое пожертвование. Приносите весь гриб, а не только часть", - упомянул Кох. Микологические эксперты также предлагают экскурсии и курсы.

После того, как Кох поделился информацией о различных видах грибов, он подчеркнул присутствие другого съедобного гриба, сказав: "Грузди сейчас в сезон и предвещают наступление осени. Их можно найти в изобилии, но будьте осторожны с горькими подделками, такими как ложный морозник, которые также процветают в влажной, теплой погоде".

Кроме того, в обсуждении распознавания съедобных грибов Кох подчеркнул: "Грибы с жаберной структурой под шляпкой, такие как боровики и грузди, идеальны для новичков. Однако следует помнить, что существуют ядовитые виды, такие как зеленоплодник, поэтому важно быть осторожным или получить совет от эксперта, если вы не уверены".

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