Оптимальный момент для приобретения iPhone часто является предметом интереса.

На следующей неделе Apple планирует представить свои новые модели iPhone, в том числе iPhone 16, с предзаказами, начинающимися сразу после презентации. Однако те, кто смогут подождать немного дольше, потенциально могут сэкономить значительную сумму, учитывая предыдущие тенденции.

Люди, планирующие приобрести iPhone 16, могут сделать предзаказ сразу после его анонса, но немного подождав, они могут получить финансовую выгоду. Пока не объявлены цены, но маловероятно, что дебютирующие модели iPhone 16 6 сентября будут дешевле текущих. Например, самый дешевый iPhone 15 прошлого года стоил около 950 евро, а самый доступный Pro-модель - около 1200 евро.

В магазине Apple цены, как правило, остаются стабильными до выхода обновленной модели, в то время как третьи стороны часто предлагают скидки на новые iPhone вскоре после их запуска, согласно Guenstiger.de.

Снижение цены на базовую модель

Guenstiger.de проанализировал историю цен на текущие смартфоны Apple и обнаружил, что стандартные модели, как правило, быстрее снижают цену, чем версии Pro. Это может быть связано с более высоким спросом на Pro-дуэт и необходимостью стимулировать продажи стандартных моделей.

После своего выхода цена стандартной модели упала более чем на 100 евро до 835 евро в течение месяца, что составляет 12-процентное снижение. Через четыре месяца цена базовой модели упала до 730 евро, что составляет 20-процентное снижение.

iPhone 15 Plus, первоначально продававшийся по цене около 1100 евро, показал меньшее и более медленное снижение цены в первый месяц, составившее 8%. Через месяц стандартная большая модель предлагалась по цене 975 евро, что составляет 11-процентное снижение. Через полгода ее цена упала более чем на 20% до 872 евро.

Снижение цены на Pro-дуэт на 22% через семь месяцев

Pro-дуэт сохранил свою первоначальную цену в течение первого месяца. Однако более мелкая модель Pro получила скидку 10% через два месяца, а модель Max - 9%.

Те, кто подождал дольше, могли получить еще большие скидки: через семь месяцев обе модели Pro стали на 22% дешевле по сравнению с их первоначальными ценами. iPhone 15 Pro можно было купить за 935 евро вместо 1200 евро, а Pro Max - за 1130 евро вместо 1450 евро.

Guenstiger.de советует, что период вокруг ежегодного "Черной пятницы" 29 ноября может быть идеальным моментом для покупки iPhone 16 по сниженной цене. Хотя прошлый год не было характерно предлагать скидки на новинки, их предшественники часто видели существенные снижение цен. Это может быть связано с традиционным американским событием шоппинга перед Рождеством. В любом случае, всегда верно, что цены на новые iPhone приводят к снижению цен на более старые модели.

Откладывая покупку более чем на 12 месяцев, можно получить еще более дешевый iPhone 16. Однако может наступить момент, когда инвестировать в старый смартфон Apple уже не будет целесообразно. Несмотря на то, что технология остается высококачественной в течение длительного времени, устройства перестают получать обновления операционной системы через пять или шесть лет, и некоторые новые функции могут быть недоступны. Это всегда следует учитывать.

После анализа предыдущих тенденций цен Guenstiger.de рекомендует тем, кто заинтересован в iPhone 16, подождать, так как другие модели, как правило, видели существенные снижения цен в течение месяца после выхода. Например, стандартный iPhone 15 подешевел более чем на 100 евро в первый месяц.

Кроме того, другие потребители получили существенные скидки, дождавшись дольше, когда стандартный iPhone 15 подешевел на 20% через четыре месяца, а Pro-дуэт - на 22% через семь месяцев.

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