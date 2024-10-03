Оптимальная установка паров, с точки зрения органа

Независимо от природы ваших отношений, мой коллега, доктор Эмма Томпсон, базирующийся в Лондоне, имеет докторскую степень в области социологии и в основном занимается сексуальностью и партнерскими отношениями в своей частной практике как терапевт. Установившись в Великобритании, Томпсон в течение более двух десятилетий исследует и работает с парами из более чем 45 стран. Кажется, она находится в постоянном состоянии любопытства относительно того, что движет ими.

Томпсон также является автором трех публикаций, в том числе своей последней, озаглавленной "Любовь по дизайну: 6 элементов для воспитания любви на всю жизнь". Я поговорил с ней, чтобы узнать об этих элементах, самом распространенном типе пар и многом другом.

Эта беседа была отредактирована и сведена для ясности.

CNN: Вы утверждаете, что многих из нас воспитывали с убеждением, что истинная любовь заключается в поиске нашей второй половины. Однако вы утверждаете, что эта точка зрения ошибочна. Не могли бы вы углубиться в эту тему немного глубже?

Доктор Эмма Томпсон: Я приведу пример: одна из моих клиенток была очень успешной, привлекательной и имела все, что только можно пожелать. Она также носила кулон с гравировкой в виде маленького ключика. Когда я спросил об этом, она объяснила, что ее цель - найти ключ к этому ключику.

Меня это удивило, потому что я подумала: если вы верите, что в мире есть только один человек с ключом к вашему сердцу, вы лишаете себя множества вариантов. Тем не менее, большинство людей, в том числе и я, были воспитаны с таким представлением о любви, которое в основном гласит, что мы нуждаемся в другой половине, чтобы "завершить" нас.

CNN: Вы часто говорите об "эмерджентной любви". Не могли бы вы объяснить эту концепцию подробнее?

Томпсон: Я предлагаю новую модель, основанную на более чем десятилетнем исследовании, в которой определенные компоненты необходимы для возникновения любви. Если представить эмерджентную любовь как полено и искру, когда они соединяются, мы получаем прекрасное пламя. Пока у нас есть все элементы, огонь будет гореть ярко и даст нам тепло, которое мы хотим. Но если мы удалим один из элементов или ингредиентов, огонь погаснет.

CNN: Какие это элементы?

Томпсон: Их шесть: взаимная привлекательность, доверие, уважение, сострадание, общая картина и любящее поведение. Привлекательность связана с качествами, которые вы цените в себе, и теми, которые хотите видеть вокруг себя. Привлекательность может основываться на социальных, физических, финансовых или любых других факторах и подстраиваться под ваши предпочтения.

Уважение подразумевает обращение с другими так, как вы хотите, чтобы обращались с вами, и наоборот. Когда люди говорят: "Меня не уважает мой партнер", я спрашиваю: "Вы уважаемый человек? Где ваши границы?" Уважение буквально означает видеть и видеть снова, приоритезировать то, что важно для другого человека, и приоритезировать то, что важно для нас со временем.

Для доверия важны два аспекта: постоянство и надежность. Доверие включает финансовое доверие, социальное доверие, надежность. Если я делюсь с вами секретом в интимный момент, поделитесь ли вы им позже со своей семьей и друзьями? Это элементы доверия, а также сострадание, которое заключается в присутствии с другим человеком без сосредоточения на себе.

Еще один важный элемент для эмерджентной любви - общая картина. Общая картина - это обязательство, особенно когда возникают чувства неудовлетворенности. Легко impegnarsi a qualcosa, ma quando sei arrabbiato con l'altra persona, sei impegnato?

Наконец, любящее поведение включает в себя нежность через прикосновения, слова и исключительность этих прикосновений и слов. Предоставление человеку преимущества сомнения и заставление его чувствовать себя особенным - все это элементы любящего поведения, которые вы обычно не делитесь с кем-либо, кроме вашего романтического партнера.

CNN: Одним из разделов вашей книги, который вызвал мой интерес, является концепция конфигураций и идея о том, что каждая пара попадает в определенный тип конфигурации. Например, вы говорите о "современной паре", которая является большинством пар.

Томпсон: Когда мы выбираем разные конфигурации, мы решаем, как проявятся наши приоритеты, верно? Ресурсы, как я их определяю, - это время, энергия, внимание и финансовые средства. В случае современной пары они сохраняют части себя и делят общую зону между двумя, но у них нет сильного чувства своей пары как отдельной сущности.

Эти отношения часто требуют много переговоров, когда границы становятся размытыми вокруг динамики власти, распределения ресурсов и разделения труда, особенно когда есть дети. Они верят в справедливость во всем. Они сосредоточены на поддержании баланса и на том, чтобы быть равными в том, как они вносят вклад в отношения. Большинство конфликтов, с которыми я сталкиваюсь, работая с современными парами, связаны со справедливостью.

CNN: А что насчет "остаточной" пары?

Томпсон: Остаточные пары довольно распространены. То, что происходит с ними, заключается в том, что они борются с управлением этими ресурсами независимо, и все, что остается, распределяется в пространстве пары. Эти пары ставят свою индивидуальность выше отношений, иногда по выбору, иногда по необходимости. Они видят свои отношения как отдельную сущность от себя, но видят их как еще одну задачу в списке дел.

В этом типе отношений люди имеют ограниченную независимость и видят себя как половину пары. У них часто слабая самоидентичность, им трудно устанавливать и соблюдать границы, и они подвержены риску развития кодекса зависимости с течением времени.

Искренне сожалею, но погружённые пары часто воспринимаются обществом как эталон любви. И когда мы говорим: "Я не могу жить без него, я заканчиваю её фразы" — вы можете поверить, что так влюблены, что не можете даже вздохнуть без другого человека рядом. Это может быть прекрасным опытом, но если вы останетесь в таком состоянии, вас ждёт разочарование, так как вы полностью погружены в свой любовный пузырь и теряете связь со своей индивидуальной идентичностью. Это может быть подавляющим.

Так что же такое идеальное партнёрство — эмерджентная пара?

В таком типе отношений индивиды являются самостоятельными сущностями в взаимозависимом партнёрстве с чёткими и здоровыми границами. Они связаны, но воспринимают своё отношение как отдельное явление, в котором каждый партнёр играет свою роль. Партнёрство основано на справедливости: они вкладываются в отношения и получают взамен. Шесть элементов эмерджентной любви присутствуют, и любовь возникает в результате.

Как распознать, что вы находитесь в динамике эмерджентной любви?

Если вы просыпаетесь утром и не проводите день, размышляя о своих отношениях, а вместо этого испытываете чувство мира и внутреннего спокойствия, тогда вы знаете, что находитесь в контексте эмерджентной любви. И есть определённые действия, которые пары должны выполнять ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно, чтобы сохранить эту эмерджентную любовь.

Какие инструменты предлагает ваша книга парам для достижения и поддержания динамики эмерджентной любви?

Одним из таких инструментов являются регулярные проверки. Я называю их "ой и радость". Каждый день пара проверяет друг друга, начиная с "ой". Поделитесь чем-то, что давило на ваше сердце в этот день. Затем поделитесь "радостью", чем-то, что вызвало улыбку на лице. Это может быть что угодно, например, смешной клип, который вы посмотрели.

Основной причиной расставания пар не является измена, а отдаление. Вот почему эта ежедневная практика так важна.

Наконец, вы обсуждаете сексуальную химию, с которой мы все знакомы, но также сексуальную гармонию. В чём разница между ними?

Сексуальная химия либо есть, либо её нет. Если вы просто оставите всё как есть, она может угаснуть, как многие отношения. Но вы можете превратить её в сексуальную гармонию, культивируя первоначальную страстную искру в обоюдное осознание, изучая друг друга и поддерживая открытое общение. Это приводит к гармоничному сочетанию, и вы никогда не наскучите друг другу, так как есть бесконечное количество песен и гармоний, которые можно наслаждаться всю жизнь.

Томпсон призывает пересмотреть концепцию поиска своей "второй половины" в любви, так как эта вера часто ограничивает ваши возможности и может привести к неудовлетворённости. Она предлагает эмерджентную любовь, которая требует определённых элементов, таких как взаимное влечение, доверие, уважение, сострадание, общая картина и любящее поведение, что позволяет иметь более полноценные и устойчивые отношения.

В своей практике Томпсон часто встречает современные пары, люди, которые сохраняют части себя, живя вместе в общем пространстве. Эти отношения, будучи справедливыми и сбалансированными, часто требуют переговоров о динамике власти, ресурсах и разделе труда.

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