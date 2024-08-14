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Опрос: "Варгон-Хэнд" будет лидировать на прямых выборах в Тюрингии

Сахра Вагенкнехт получила высокую поддержку в Тюрингии. Если бы главу правительства Тюрингии выбирали прямым голосованием, она имела бы наилучшие шансы, согласно опросу.

 and  Hanna Hofmann
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- Опрос: "Варгон-Хэнд" будет лидировать на прямых выборах в Тюрингии

Кандидат от BSW Сахра Wagenknecht имела бы преимущество в гипотетической прямой выборной кампании на пост премьер-министра в Тюрингии. Опрос, проведенный Insa по заказу газет Funke Media Тюрингии, показал, что 29% респондентов проголосовали бы за нее. Действующий левый Бодо Рамелов и председатель AfD, считающейся экстремистской конституционной защитой, Бьорн Хёкке, получили бы по 18% голосов. За председателя ХДС в земле Марио Войта проголосовали бы 11%.

Опрос проводился онлайн среди 1000 взрослых жителей Тюрингии с 5 по 12 августа. Wagenknecht не баллотируется на выборах в ландтаг Тюрингии. Главу правительства избирает ландтаг.

Низкие показатели для других ведущих кандидатов

Другие ведущие кандидаты получают в опросе однозначные значения: Георг Майер (СДПГ) - 4%, Томас Кеммерих (СВП) - 3%, Бернхард Штенгель и Маделен Хенфлинг (оба - "Зеленые") - по 1% каждый.

Если бы не было Wagenknecht, Рамелов, чья левая партия занимает лишь четвертое место в опросах с 16%, мог бы надеяться на теоретическую прямую выборную кампанию: за него проголосовали бы 26%. За Хёкке - 20%. В отличие от Левых, личные рейтинги председателя AfD все еще значительно ниже, чем у его партии, которая лидирует с 30% по данным опроса.

Следующие результаты опроса не включают кандидата на прямые выборы от BSW Сахру Wagenknecht, но она все равно получает наибольшую поддержку - 29%. В том же гипотетическом сценарии действующий Бодо Рамелов получил бы 26% голосов.

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