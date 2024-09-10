- Опрос Ifo оценивает оценки для Тюрингии и Саксонии-Анхальта в категории Maue

Жители Саксонии-Анхальта и Тюрингии выразили скромное удовлетворение состоянием образовательных учреждений в своих регионах. Согласно индексу Ifo в сфере образования, эти два региона оценили свои школы средним баллом 3.17, что поместило их в нижнюю часть национального рейтинга. Тюрингия и Саксония-Анхальт уступили Бремену, который получил оценку 3.50. Интересно, что прилегающий регион занимает одно из первых мест: Саксоны оценили свои школы средним баллом 2.94, что делает их третьими в стране после Баварии (2.77) и Гамбурга (2.92).

Институт экономических исследований Ifo проводил опросы с апреля по июнь, опросив около 9700 человек по всей Германии. Ответы были репрезентативными на уровне региона, и значительное большинство респондентов tanto в Саксонии-Анхальт (81%) и Тюрингии (85%) считают, что финансирование образования в регионе должно быть увеличено.

При ответе на вопрос о возможном влиянии "миграции на будущие показатели учащихся", 74% респондентов из Тюрингии выбрали варианты "скорее отрицательно" или "сильно отрицательно". В Саксонии-Анхальт 68% участников придерживались того же мнения.

Что касается введения "конституционной четверти часа" во всех общеобразовательных школах, где уроки по основам закона или конституции заменят обычные уроки, 49% респондентов из Тюрингии были "за", в то время как 36% были "против", и 16% остались нейтральными. Аналогичные результаты были отмечены в Саксонии-Анхальт: 46% респондентов склонялись к этой идее, в то время как 39% были "против", и 16% остались незаинтересованными.

Другой подход - другой результат

Результаты индекса Ifo в сфере образования несколько отличаются от тех, которые были получены в недавнем исследовании в федеральных землях: в сравнительном годовом исследовании, выпущенном Инициативой "Новая социально-рыночная экономика" (INSM) в конце августа, Саксония заняла первое место, Тюрингия - четвертое, а Саксония-Анхальт - одиннадцатое. Однако в индексе образования INSM, который оценивает системы образования по 98 показателям, Бремен снова оказался в конце списка.

Несмотря на скромное удовлетворение в Саксонии-Анхальт и Тюрингии, их образовательные учреждения отстают, как показывают низкие оценки в индексе Ifo в сфере образования. Интересно, что Бремен, прилегающий регион, обошел их, получив оценку 3.50.

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