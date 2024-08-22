- Определённый, одинокий ковбой в последнем вестерне Кевина Костнера.

Настойчивость - ключ к успеху. В течение почти трех десятилетий Костнер мечтал создать вестерн, но инвесторы не проявляли к этому интереса. Проект, четырехсерийный сериал под названием "Горизонт", длится 12 часов, и Костнер продюсирует его сам. Он взял на себя значительный финансовый риск, возможно, даже отказавшись от своей главной роли в популярном вестерне "Желтый камень", чтобы сделать это возможным.

"Хотите знать, настойчив ли я?"

Почему известный актер рискнул своим личным состоянием на проекте, в который никто не верил, и потенциально отказался от своей любимой роли в "Желтом камне"? В интервью с dpa Костнер задает встречный вопрос. "Хотите знать, настойчив ли я?" И без сомнения, Костнер настойчив. Более того, он глубоко предан своей visión.

"Я не теряю надежды на то, что считаю хорошей идеей", - объясняет он. "Так что, если я наткнусь на или разовью что-то, что считаю хорошим, я никогда не сдамся, даже если это не модно, даже если это не самая популярная форма кино".

Концепция "Горизонта"

Так в чем же суть "Горизонта"? Фильм представляет собой историческую реконструкцию американского Запада. Костнер стремится показать весь спектр людей, которые сформировали США такими, какими мы знаем их сегодня. "Вот американская история, заключенная в развлекательном фильме", - так он ее описывает.

Первая часть, действие которой происходит в начале Гражданской войны в 1861 году в Нью-Мексико, рассказывает историю белых поселенцев, которые переезжают на земли апачей, путешествуя на запад. Апачи сопротивляются этому вторжению. Представлены разные сюжетные линии и большая группа персонажей.

Кевин Костнер как Молчаливый Разбойник

Костнер играет роль одинокого ковбоя Хейса Эллисона. Он отшельник, ищущий уединения, но снова и снова втягивается в конфликты. Кстати, Костнер так давно мечтал об этой роли, что даже назвал своего нынешнего 15-летнего сына Хейс Костнер в честь нее.

Сьенна Миллер также играет одну из главных ролей. Она играет заботливую пионерку, которая следует за своим мужем в поселение "Горизонт" и воспитывает своих детей в одиночку после жестокого нападения индейцев.

Что касается коренного населения в первой части "Горизонта", то несколько критиков отметили, что они представлены в основном как агрессоры. В этом есть доля правды, учитывая усилия Костнера избежать стереотипов о коренных народах в своем дебютном фильме "Танцы с волками" 1990 года.

Поэтому, скорее всего, роль коренного населения, в том числе актеров Оуэна Кроу Шо и Татайнки Means, будет развиваться в следующих трех частях "Горизонта".

"Горизонт" против "Танцев с волками"

"Танцы с волками" получили семь "Оскаров" в 1991 году. Естественно, сравнивать его с "Горизонтом", но сходства трудно найти. Хотя "Горизонт" охватывает тот же период и демонстрирует потрясающие, обширные пейзажи, он не рассказывает историю личной драмы одного главного героя. Вместо этого кажется, что Костнер переосмысливает традиционные темы и персонажей вестерна в "Горизонте". Группы поселенцев, индейцы, солдаты, ковбои, разбойники и проститутки все присутствуют. Первый дуэль не за горами.

Еще рано судить о первой части "Горизонта". Многие идеи лишь намечены, но не полностью раскрыты. Кажется, фильм всего лишь введение в то, что еще предстоит увидеть.

Визуально "Горизонт" уже впечатляет. Сопровождающие историю пейзажи: столовые горы, красные скалы, реки и бескрайние поля - прекрасно сняты в панорамных кадрах.

Ясно одно: Костнер обожает вестерн-жанр. Перед "Горизонтом" он последнее время режиссировал вестерн "Широкое раздолье" (2003). И, конечно же, "Желтый камень": с 2018 года Костнер играет главную роль в высоко оцененном вестерн-сериале режиссера Тейлора Шеридана. После нескольких небольших фильмов этот проект помог Костнеру вернуться. Фанаты обожали его игру в роли, казалось бы, токсичного, но все же милого семейного патриарха.

Прощание с "Желтым камнем"

Но он теперь прощается со своей ролью Джона Даттона, владельца ранчо в "Желтом камне". В июне в Instagram он объявил, что не вернется в "Желтый камень", также анонсировав свой новый фильм. Конечно, огромный успех "Желтого камня" помогает Костнеру продвигать свой собственный вестерн-проект.

"Я чувствовал, что это заслуживает того, чтобы быть в кинотеатре", - говорит Костнер в интервью, выражая свою страсть к этому проекту. "Вот почему я был так решительно настроен его создать. Я считаю, что это очень оригинально и эмоционально захватывающе".

Кажется, Костнер безразличен к приему "Горизонта". После своего выдающегося успеха с "Танцами с волками" и легендарных ролей в "Невидимых", "Телефонистке", или недавно в "Желтом камне", обладатель "Оскара" больше нечего доказывать. Он просто следует за своим сердцем.

"Несмотря на многочисленные трудности с поиском финансирования для своей видения, Костнер оставался решительно настроенным на то, чтобы сделать 'Горизонт' в Соединенных Штатах Америки".

"Развернутый в американском Западе, 'Горизонт' стремится рассказать историю различных людей, которые сыграли значительную роль в формировании США такими, какими мы знаем их сегодня".

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