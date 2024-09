Определено как "самое привлекательное" сообщество на 2024 год, по данным Time Out.

В основе последнего сборника "самых модных" уголков мира от глобального создателя списков Time Out лежит идея дать туристам возможность почувствовать себя местными. В то время как популярные достопримечательности городов обычно переполнены туристами, эти менее посещаемые места предлагают уникальные возможности для погружения в местную культуру, дух сообщества, ночную жизнь, еду и напитки.

Локации, выбранные Time Out, могут не быть хорошо известными частями города, но они заслуживают посещения благодаря своей "культуре, духу сообщества, ночной жизни, еде и напиткам", как объясняет Time Out.

Для составления рейтинга 2024 года команда редакторов и писателей Time Out со всего мира предложила свои варианты, которые затем были проанализированы в соответствии с критериями, такими как уникальный "местный колорит".

Лидирует квартал Notre-Dame du Mont в Марселе, Франция, известный своей уличной живописью и ночной жизнью. Это место, где "все знают и помогают друг другу", как говорят владельцы местного заведения Razzia.

"Оно постоянно меняется. Магазины настоящие, как и люди, которые здесь работают и живут", - сказали CNN Travel владельцы Razzia Аксель Потьевин и Томас Бенайу. "Да здравствует Notre-Dame du Mont!"

Razzia - одно из нескольких заведений Notre-Dame du Mont, отмеченных Time Out. Среди других выделенных заведений - книжный магазин Histoire de l'œil, который является частью района уже почти два десятилетия.

"Наш книжный магазин 19 лет и мы видели, как менялся район, и это здорово", - сказал CNN Travel владелец Nadia Champesme. "Notre-Dame du Mont действительно крутое место для жизни и шопинга".

Владелица ресторана Caterine Мари Дижон, упомянутая Time Out за ее "превосходный кебаб из осьминога", выросла в этом районе.

"Это район, где происходит все", - сказала CNN Travel Дижон, добавив, что культурное разнообразие Notre-Dame du Mont добавляет ему шарма.

Баланс между подлинным и популярным

На втором месте в списке Time Out находится Mers Sultan в Касабланке, Марокко, который хвалит Time Out за свою художественную подлинность ("здесь все настоящее, без единого модного кофешопа (или чего-либо модного)", - так описывает его Time Out).

Между тем, Переренан в Бали, Индонезия, занимает третье место благодаря тому, что Time Out называет "картинным пляжам, уютным кафе, эксцентричным магазинам и определенной расслабленной атмосфере, свободной от шума и движения".

Самый высокий рейтинг среди американских районов занимает Кернс в Портленде, Орегон - выбранный за свой деревенский дух и завершающий пятерку Time Out. В то время как район Стокс Крофт и Святого Павла в Бристоле, юго-западная Англия, занимает шестое место.

Житель Бристоля Алекс Эгге сказал CNN Travel, что Стокс Крофт и Святой Павел "отражают дух города и его бунтарский дух", добавив, что магазины секонд-хенда в районе также являются достопримечательностью.

"Приятно видеть [Стокс Крофт и Святого Павла] в топ-10 и радостно, что упомянули Святого Павла, поскольку он имеет большую афро-карибскую население и ежегодный карнавал, который охватывает город", - сказал CNN Travel Эгге.

Интересно, что Принсипе Реал в Лиссабоне появляется в списке Time Out на восьмом месте, через шесть лет после своего первого появления в 2018 году.

"Правила не запрещают району появляться несколько раз", - сказала CNN Travel Грейс Биард, редактор по путешествиям Time Out. "Этот год список - смесь удивительных, незамеченных районов, которые только что достигли своего момента, и исторически "крутых" районов, переживающих возрождение. Принсипе Реал - отличный пример последнего и доказательство того, как районы адаптируются и меняются, не теряя свою идентичность".

Самые крутые районы мира по версии Time Out на 2024 год

Notre-Dame du Mont, Марсель, Франция Mers Sultan, Касабланка, Марокко Переренан, Бали, Индонезия Сёнгсу-дон, Сеул, Южная Корея Кернс, Портленд, США Стокс Крофт и Святого Павла, Бристоль, Великобритания Чиппендейл, Сидней, Австралия Принсипе Реал, Лиссабон, Португалия Глория, Рио-де-Жанейро, Бразилия Виндзор, Мельбурн, Австралия

Эти менее известные места из списка Time Out 2024 года идеально подходят для путешественников, которые хотят погрузиться в местную культуру, предлагая уникальные возможности в плане духа сообщества, ночной жизни, еды и напитков.

