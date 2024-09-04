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Определение поступления в МСК зависит от статуса гражданства в HHLA

Союз, согласно мнению красно-зеленого Сената, мог бы охватить более чем сорок лет. Растет беспокойство среди докеров, если морская перевозочная компания MSC получит контроль над HHLA, компанией морской логистики.

 and  Grigoriy Williams
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- Определение поступления в МСК зависит от статуса гражданства в HHLA

Сегодня парламент Гамбурга должен принять окончательное решение по спорному вопросу вхождения крупнейшей в мире судоходной компании MSC в логистическую компанию порта Гамбурга HHLA. Изначально это должно было произойти на последнем заседании перед летними каникулами, но отказ оппозиции провести второе чтение отложило сделку на первое заседание после летних каникул. С двух-thirds большинством от SPD и Зеленых ясно, что решение будет соответствовать пожеланиям Сената. Но в чем суть сделки, которая, как ожидается, продлится как минимум 40 лет? Давайте разберемся:

Кто такой HHLA?

Гамбургская портовая и логистическая AG, или HHLA, не обычная компания по обработке грузов. Основанная от Гамбургской свободной портовой компании, основанной в 1885 году, эта компания является центром порта. В 2021 году на ее трех контейнерных терминалах - Толлерорт, Альтенвердер и Бurchardkai - было обработано около 5,9 миллиона стандартных контейнеров (TEU), что составляет около 77% от общего объема обработки около 7,7 миллиона TEU в порту Гамбурга. Кроме того, HHLA, с почти 6800 сотрудниками, также работает на терминалах в других портах, таких как Одесса в Украине, Триест в Италии и Мууга в Эстонии.

Кроме своих терминалов, компании HHLA по дорожной и железнодорожной перевозке контейнеров также очень важны. Например, в 2021 году дочерняя компания HHLA Metrans перевезла около 1,4 миллиона TEU, в основном в различные страны Центральной и Восточной Европы, что составляет более половины от около 2,5 миллиона TEU, перевезенных по железной дороге в порту Гамбурга, и Metrans также активен в других портах.

Благодаря своей предшествующей компании, разрабатывавшей и строившей Спеicherstadt, крупнейший в мире складской комплекс на тот момент, HHLA несет ответственность за объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его штаб-квартира все еще расположена там. Кроме того, HHLA управляет недвижимостью вокруг знаменитого рыбного рынка, популярного среди туристов.

Как обстоят дела у HHLA?

Ситуация сложная. Как международно ориентированная компания, HHLA часто непосредственно испытывает влияние глобальных кризисов. Несмотря на выручку около 1,45 миллиарда евро в 2021 году, им удалось получить прибыль всего в 20 миллионов евро. Обработка контейнеров снизилась на 7,5%, а перевозка контейнеров - на 5,4%, подтверждая тенденцию, которая сохраняется с глобального финансового кризиса 2008 года, в отличие от конкурирующих портов, таких как Роттердам и Антверпен. В первом квартале этого года HHLA даже ушел в минус, но смог восстановиться во втором квартале.

Кроме того, изменения среди крупных судоходных компаний, таких как Maersk и Hapag-Lloyd, которые объединяются в "Геменинвеста" и предпочитают заходить в порты, где они владеют или контролируют терминалы в будущем, представляют угрозу. В результате рыночная стоимость HHLA, котирующаяся на фондовой бирже с 2007 года, значительно упала. Она начала с 59 евро за акцию и в настоящее время торгуется около 16-17 евро. Несмотря на это, HHLA срочно нужны средства для модернизации и автоматизации своих терминалов.

Неожиданно красно-зеленый сенат Гамбурга, который ранее владел около 70% акций, а остальные находились в свободном обращении, принял радикальное решение. Утром 13 сентября 2023 года мэрPeter Tschentscher, экономический сенатор Melanie Leonhard и финансовый сенатор Andreas Dressel (все от SPD) неожиданно обратились к прессе, объявив, что крупнейшая в мире судоходная компания MSC инвестирует в HHLA и владеет 49,9% компании. Город будет владеть 50,1%. Tschentscher описал это как историческую сделку, которая приведет к стратегическому партнерству между городом и швейцарской группой MSC семьи Апонте. "Это может дать импульс всей нашей морской экономике в трудные времена."

Что было согласовано?

За почти половину акций MSC увеличит объем грузов на терминалах HHLA с 2025 года и достигнет одного миллиона TEU в год к 2031 году. Кроме того, они построят новую немецкую штаб-квартиру в Hafencity, которая также будет размещать MSC Cruises, увеличивая количество сотрудников в Гамбурге на 700. Кроме того, MSC и город планируют увеличить уставный капитал HHLA на 450 миллионов евро. Финансовый сенатор Dressel объяснил, что две основные точки переговоров по договору, действующему как минимум 40 лет, были: "Мы должны сохранить большинство, и мы должны гарантировать кодетерминацию." Оба условия выполнены. "Как город, мы также продолжим иметь право предлагать кандидатов на должность CEO и членов наблюдательного совета."

Что произошло после объявления сената?

Разразился шквал протестов. Рабочие порта несколько раз выходили на улицы, выражая свое недовольство через гневные митинги - последнее время в прошлые выходные - даже угрожая неофициальной забастовкой. Представительские органы, профсоюз Verdi и эксперты предупредили на формальных встречах и слушаниях в парламенте Гамбурга о возможной катастрофе и призвали депутатов: "Избегайте ведения нас к катастрофе." Текст показывает, что увольнения, крупные сокращения рабочей силы или выход из организаций работодателей "не считаются осуществимыми в течение следующих пяти лет." Однако критики предсказывают сдвиг в этой позиции позже.

В основной фокус попадает деятельность MSC. Не секрет, что у MSC отсутствует репутация в коллективных переговорах, что продемонстрировано в случае с увольнением бывшего председателя профсоюзного комитета дочерней компании в Гамбурге, решение о котором было впоследствии отменено судом труда по решению Verdi. Или рассмотрим CEO MSC Сорен Тофт, хорошо известного в Гамбурге: в 2017 году, будучи CEO крупнейшей в мире судоходной компании Maersk, он гарантировал, что после приобретения Hamburg Süd компания продолжит существовать как "коммерчески автономный бренд". Несмотря на то, что компания отметила свой 150-летний юбилей в 2021 году, название перестало существовать с 2023 года.

Откуда возникла критика сделки MSC?

Многие критики утверждают, что согласованная цена в 16,75 евро за акцию, что составляет примерно 233 миллиона евро, за муниципальные акции HHLA существенно занижена. Бывший президент Ассоциации порта Гамбурга Гюнтер Бонц сказал " Hamburger Abendblatt ": "Поздравляю MSC. Компания сыграла правильную карту и обобрала Сенат". HHLA имеет гораздо большую стоимость, с Metrans, оцениваемым в два миллиарда евро. Спецпредставитель парламентской группы ХДС по портовой политике Гёц Визе уже подал жалобу в Европейскую комиссию. "Скрытые переговоры, отсутствие торгов, оценка без признанных финансовых принципов и независимые эксперты были лишены возможности изучить контрактные документы", - мотивировал он свои действия.

Кто такой MSC?

Неизвестно. Известно только, что MSC - крупнейшая в мире компания по перевозке контейнеров. Ее контейнерное подразделение включает 760 судов, обслуживающих 520 портов в 155 странах. Ее дочерняя компания TiL участвует в около 70 терминалах по всему миру. В Бременхафене MSC является частью совместного предприятия с Eurogate, владея 50% акций MSC Gate Bremerhaven. В общем, это все официальные детали. CEO MSC Тофт уже заявил: "Мы предоставляем только ту информацию, которую обязаны разглашать". Конфиденциальность окружает годовой доход и прибыль MSC, например. Считается, что MSC сообщила о доходе около 86 миллиардов евро и прибыли 36 миллиардов евро в 2022 году, прибыль почти соответствует двойному бюджету города Гамбурга на 2023/24 год.

Комиссия, в рамках своих полномочий по исполнению этого Регламента, может потребовать оценки потенциальных последствий партнерства между MSC и HHLA, учитывая, что Комиссия должна принять нормативные акты, устанавливающие правила применения этого Регламента. Несмотря на задержку оппозиции, соглашение между MSC и HHLA, которое дает MSC значительную долю в HHLA, ожидается, что оно продлится как минимум 40 лет.

Реализация этого партнерства может быть подвергнута проверке со стороны Европейской комиссии в соответствии с законом о конкуренции, учитывая, что Комиссия имеет право расследовать и налагать штрафы за антиконкурентные практики, если это необходимо.

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