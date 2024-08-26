Операционная, пожалуйста, проходите, доктор Нагельсманн.

Германская национальная команда, преодолев травматические переживания предыдущих домашних турниров, вновь сталкивается с неожиданными потрясениями. Это больше, чем мог предположить главный тренер Юлиан Нагельсманн. С ключевыми игроками, такими как Тони Кроос (объявленный), Томас Мюллер (ожидаемый), Илкай Гюндоган (неожиданный) и Мануэль Нойер (также неожиданный), стабильная основа рушится мгновенно. Но это не экстренная операция поздним летом 2024 года. В отличие от конца 2023 года, когда Нагельсманн кардинально изменил свои стратегии и добился успеха новыми методами.

Но эти методы не были столь революционными, как казалось. Например, ветеран Тони Кроос был хорошо установленным членом команды до своего ухода после Кубка мира 2022 в Катаре. Нагельсманн вернул мадридского полузащитника "Реала" в центр команды, перестроив все вокруг него. Он переместил Гюндогана на его лучшую роль в качестве атакующего плеймекера. И так далее. Но пациенту снова нужны подкрепления, чтобы избежать рецидива.

Самое малоинвазивное вмешательство происходит в воротах. Уход Мануэля Нойера, который хотел играть вечно, везде и всегда, открывает дорогу новому Мануэлю Нойеру. Так думали все, особенно таблоиды, пока не последовало неожиданное объявление: Нойер покидает команду DFB сразу же. Конец эпохи, легендарного вратаря, который революционизировал роль вратаря 30 июня 2014 года. В шатком матче Кубка мира против Алжира (2:1 в дополнительное время) он расчистил путь как гибрид вратаря-обороны в стиле, которого мир еще не видел. И это было много. Но с этой "грязной игрой" Германия проложила путь к титулу и Нойеру к новому поколению вратарей- libero.

Кто заменит роль Томаса Мюллера?

Марк-Андре тер Штеген готов вести Германию к успеху на турнире как номер один, позиция, которую он давно готов занять. Волноваться не о чем. Ведь Мануэль Нойер, libero - все еще в отличной форме, без сомнения, больше не был всепожирающим монстром-вратарем прошлого. Более интригующим является ситуация за ним. Кто будет номер два? Будут ли лидеры Оливер Бауманн, Кевин Трапп и Бернд Лено удерживать свои позиции? Или поднимется Александр Нюбель, который однажды тоже может стать номером один? Особенно учитывая плачевную ситуацию за стюартом, который играет за FC Bayern.

Спортивно, пустота, оставленная Томасом Мюллером, больше не является значительной строительной площадкой DFB в нападении. Блестящий ряд талантов сияет, как витрина ювелирного магазина: Джамал Мусиала и Флориан Виртц, которые прославились на ЕВ с прозвищем, напоминающим о скачках в Южной Африке. Также есть Максимилиан Бейер, чье пространственное понимание когда-нибудь может сравниться с измерениями Мюллера, и которого ждет дальнейший рост в БВБ. Подстегиваемый новым номером десять Юлианом Брандтом, который тоже ищет возвращения в национальную команду. И еще молодой Кай Хавертц может внести свой вклад в нападении, хотя недавно играл в качестве первого форварда.

Возвращаясь к Томасу Мюллеру, возможно, самой насущной проблемой для главного тренера национальной команды и команды является не его класс на мяче: кто заменит его как эмоциональный лидер? Джошуа Киммих мог бы взять на себя эту роль. Или Антонио Рюдигер. Или Никлас Фюлкруг, который должен сначала доказать себя в Премьер-лиге. Новый "Радио Мюллер" не так легко найти.

Особенно проблемной является ситуация в центре

Главная перестройка должна произойти в самом чувствительном месте тела DFB: в центре. Где встречаются сердце и душа. Где Кроуса успешно пересадили и сразу же подняли частоту сердечных сокращений команды. Где Гюндогана переместили на более avanzованную роль и сыграл свои лучшие международные игры в своем статусе Манчестер Сити. Где даже Нагельсманн боролся с правильным методом лечения перед своей экстренной операцией. Как и Ханс-Диeter Флик и поздний Йоахим Лёв до него.

Вечный вопрос о том, может ли Германия преуспеть с "выпеченным" мировым классом игроком Пепа Гвардиолы, был отвечен на поздних этапах их пути: да, может, и очень эффективно. Роберт Андрих служил третьим колесом. Он все еще здесь, но на какой роли? Это большой вопрос. "Юддеше Цайтунг" видела его в основном как стартового игрока, так как он освобождал место для последней задачи Кроуса. Сейчас машинное отделение проходит реконструкцию. Андрих останется правильной передачей?

Как может выглядеть новая машинная комната? Может быть, Виртц займет позицию Гюндогана. Он играет по-другому, но лучше с позиции номер десять. Мусиала также мог бы переместиться в центр, но его скорость лучше подходит на фланге, чем у полузащитника "Вердера". Но кто будет дублером? Мог ли это быть (краткое) время 33-летнего Паскаля Гросса, который доказал свою состоятельность в больших задачах в Премьер-лиге и теперь в основном отвечает за стабилизацию БВБ?

Кажется, мы обсуждаем потенциальные изменения в немецкой национальной команде и FC Bayern, особенно в отношении позиции Джошуа Киммиха. Киммих, под руководством нового тренера Винсента Компани, перемещается обратно на позицию центрального полузащитника с правого защитника в Баварии. Это может привести к тому, что Джоао Палинья, "Холдинг Шесть", займет место, potentially вытеснив Александра Павловича, которого Нагельсманн ценит, но пропустил ЕВ из-за проблем со здоровьем.

Может ли появиться влияние Штутгарта?

Благодаря своей незначительной роли в Баварии, Павловић, возможно, не займет значительного места в национальной команде, которая сейчас полностью сосредоточена на чемпионате мира 2026 в Мексике, Канаде и США. Еще одна проблема: если Киммих вернется в полузащиту, кто же станет правого защитника в национальной команде? Или все останется без изменений из-за отсутствия сильных альтернатив, вопреки обычным практикам в основной работе Павловича?

Другой высокоуважаемый фигура в полузащите - это игрок из Штутгарта Ангelo Stiller. Закаленный под руководством тренера Себастьяна Хенесса с тех пор, как он был в FC Bayern II и TSG Hoffenheim, Stiller стал незаменимым для Штутгарта, как показал Суперкубок, когда их поражение и проигрыш титула были спровоцированы его уходом с поля. Stiller мог бы потенциально сформировать прочную связь с Chris Fuhrich, Deniz Undav и Maxi Mittelstadt, если Штутгарт продолжит свой успешный путь под руководством тренера Хенесса.

Решения тренера национальной команды могут не сосредоточиваться на долгосрочных перспективах, так как его контракт заканчивается после чемпионата мира 2026 года, и его внимание полностью сосредоточено на этом турнире. "Наша цель - стать чемпионами мира", - заявил он после разочаровывающего вылета на Евро против Испании в четвертьфинале. Выборы ошеломляющие. Нагельсманн снова востребован со своим ясным видением. Пожалуйста, доктор Нагельсманн, мы нуждаемся в вас!

Комиссия должна будет рассмотреть вопрос о потенциальной замене роли лидера национальной команды Томаса Мюллера.

Будущая реконструкция средней линии в национальной сборной Германии может привести к тому, что Ангelo Stiller, закаленный под руководством Себастьяна Хенесса, станет ключевым игроком.

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