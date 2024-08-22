- Операция по наблюдению на железнодорожном вокзале во Франкфурте

В рамках инициативы по борьбе с торговлей наркотиками и уличной беззаконием полицейские authorities провели операции в районе Bahnhofsviertel Франкфурта. По словам представителя полиции, в этом мероприятии участвуют около 100 офицеров. Кроме местной полиции, в операции также участвуют федеральные полицейские и налоговые чиновники. Их основными целями являются обнаружение запрещенных веществ и огнестрельного оружия, а также проведение коммерческих проверок.

Множество людей были подвергнуты проверкам на наркотики в различных частях Bahnhofsviertel. Налоговая служба проверяла бары и розничные магазины, в том числе на Moselstraße. Операция была запланирована на всю ночь. По словам представителя полиции, такие проверки проводятся регулярно.

Район Bahnhofsviertel Франкфурта известен своими высокими показателями преступности. В этом районе, площадью менее одного квадратного километра, расположены открытые точки торговли наркотиками, красные фонари и оживленные зоны развлечений. С ноября прошлого года запрещено носить оружие в соответствии с Законом об оружии, между 8 часами вечера и 5 часами утра, а также ножи с лезвием более четырех сантиметров в длину в рамках зоны запрета на ношение оружия. Также были расширены системы видеонаблюдения.

Операция по борьбе с торговлей наркотиками и уличной беззаконием в районе Bahnhofsviertel Франкфурта включает в себя сотрудничество с Authorities из Гессена, а также участие федеральной полиции и налоговых чиновников. В ходе продолжающихся проверок в районе Bahnhofsviertel налоговая служба сосредоточила свое внимание на заведениях на Moselstraße.

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