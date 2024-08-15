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Федеральные земли ГерманииНовостиЭнергетика

Оператор терминала СПГ подает иск против конкуренции

Государство поддерживает компанию, в которой оно с долей 50 процентов. Это не по нраву конкуренту на рынке сжиженного природного газа. Он подает в суд на уполномоченный орган.

 and  Alex Stellmacher
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Во время импорта сжиженного нефтяного газа в Германию несколько терминалов являются конкурентами.
Во время импорта сжиженного нефтяного газа в Германию несколько терминалов являются конкурентами.

Государственная помощь - Оператор терминала СПГ подает иск против конкуренции

Оператор первого наземного терминала по сжижению природного газа (СПГ) в Штольберге, Нижняя Саксония, подал в суд на государственные субсидии для планируемого терминала в Бунсбюттеле

Компания Hanseatic Energy Hub (HEH), оператор первого наземного терминала по сжижению природного газа в Штольберге, Нижняя Саксония, подала в суд на Европейскую комиссию в Люксембурге. В иске утверждается, что Брюссельский орган утвердил государственную помощь для планируемого терминала в Бунсбюттеле. Германия планирует использовать СПГ для компенсации потерь поставок газа из России.

Истец: государственные средства не необходимы для проекта в Бунсбюттеле

HEH утверждает, что проект мог бы быть реализован без государственных средств. По словам юристов HEH, нормальный участник рынка просто мог бы взимать более высокие цены с клиентов и обойтись без государственных средств. Кроме того, поддержка может стимулировать операторов к менее эффективной работе в долгосрочной перспективе.

Проект в Штольберге возглавляет консорциум Hanseatic Energy Hub (HEH), базирующийся в Гамбурге. HEH состоит из гамбургской логистической компании Buss Group, швейцарской частной инвестиционной компании Partners Group, испанского оператора газопроводов Enagás и американской химической компании Dow. Строительство терминала в Штольберге официально началось в конце июня, и его работа запланирована на 2027 год.

Федеральное правительство участвует миллионами

Европейская комиссия в июле 2023 года разрешила немецкому правительству поддержать терминал в Бунсбюттеле государственной помощью в размере 40 миллионов евро. Этот размер не соответствует затратам на инвестиции, а связан с расчетами прибыли и был таким образом рассчитан Европейской комиссией, объяснило Министерство экономики.

Тем не менее, федеральное правительство участвует гораздо большими деньгами. Согласно письму Министерства финансов в Бюджетный комитет Бундестага в апреле 2022 года, в бюджете 2022 года было зарезервировано около 740 миллионов евро. Федеральное правительство через банк развития KfW владеет 50-процентной долей в компании German LNG, ответственной за терминал в Бунсбюттеле.

Иск подан в суд ЕС

Иск был подан после решения Европейской комиссии в июле 2023 года утвердить государственную помощь.

HEH считает, что проект терминала в Бунсбюттеле мог бы быть финансово устойчивым без необходимости государственных субсидий, так как они считают, что более высокие цены для клиентов могли бы покрыть затраты на проект. Кроме того, предоставление государственных средств может стимулировать операторов к менее эффективной работе в долгосрочной перспективе.

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