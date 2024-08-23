- Опечалившись покойным любимым собачьим товарищем Рокки.

Оззи Осборн, 75-летний музыкант, скорбит по ушедшему из жизни своему четвероногому другу Рокки. В четверг он поделился новостью в Instagram, что Рокки скончался два дня назад. Вспоминая их связь, Оззи сказал: "До встречи, приятель".

Верный друг в течение более чем десяти лет

В течение 15 лет Рокки был верным спутником Оззи. В подписи к посту музыкант написал: "Навсегда в моем сердце". Он также поделился трогательным фото, на котором обнимает своего любимого питомца. Многие знаменитости выразили свои соболезнования в комментариях. Актер Дэнни Трехо (80) сказал: "Мои мысли с тобой, Оззи. Спокойно, Рокки", в то время как жена Осборна Шэрон (71) также выразила свои соболезнования, сказав: "Мы потеряли оригинала и постоянного спутника Оззи - Спокойно, Рокки".

Пост Шэрон в Instagram содержал трогательный видеомонтаж с Рокки, в том числе фотографии, на которых он лежит в типи Оззи и гуляет. Видео было сопровождено грустной мелодией на пианино, что еще больше подчеркивало эмоциональную составляющую монтажа.

Сын Оззи Джек Осборн (38) также поделился своим трогательным сообщением, сказав: "Прощай, лучший друг моего отца, Рокки. 15 лет радости и любви", и опубликовал его в своей истории в Instagram.

Здоровье

Оззи Осборн столкнулся со многими проблемами со здоровьем на протяжении своей жизни. После аварии на четырехколесном мотоцикле в 2003 году и падения в 2019 году ему пришлось перенести операции на спине. Из-за травм он был вынужден приостановить свой прощальный тур в 2019 году.

В январе 2020 года он публично объявил о своем диагнозе болезни Паркинсона в ходе беседы на телешоу "Good Morning America". В последующем шоу "Оззи говорит" на радиостанции "Sirius XM" он рассказал, что проходит лечение стволовыми клетками от этого неврологического расстройства в 2024 году.

Несмотря на собственные проблемы со здоровьем, Оззи Осборн продолжал заботиться и любить Рокки, который был источником утешения и дружбы в трудные времена. Уход Рокки стал еще одним горем, с которым Оззи приходится справляться на фоне своих текущих проблем со здоровьем.

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