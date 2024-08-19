Опечаленный смертью актера Джона Апреа, известного своей ролью в "Крестном отце II"

Джон Апреа, прославившийся благодаря роли в киношедевре "Крёстный отец 2", покинул нас в возрасте 83 лет. Сначала он не горел желанием принять роль, которая впоследствии стала его самым ценным достижением в актёрской карьере.

По данным американского таблоида "TMZ" и журнала "The Hollywood Reporter", Апреа скончался мирно в своём доме в Лос-Анджелесе от естественных причин. Как сообщается, его семья была рядом с ним в последние минуты.

Точная дата его смерти остаётся неясной, так как в разных источниках упоминаются как 5, так и 7 августа.

Аль Пачино похищает шоу

Апреа блистал на больших и малых экранах с конца 1960-х годов. Он начал свою карьеру с роли в хит-фильме 1968 года "Буллит" с участием Стива Маккуина. Кроме того, он появился в таких шоу, как "А-Team", "Магнум, П.I.", "Полный дом", "Мелоуз Плэйс" и "Сопрано». В "Полном доме" он сыграл отца персонажа Джона Стамоса Джесси.

Тем не менее, киноманы, скорее всего, вспомнят Апреа как молодого Салева Тезьо из "Крёстного отца 2" режиссёра Франсиса Форда Копполы. Сам Апреа всегда считал эту роль вершиной своих карьерных достижений. Тем не менее, его первоначальным выбором была роль Майкла Корлеоне в "Крёстном отце". В итоге эту роль получил легендарный Аль Пачино и сыграл её так, что она навсегда осталась в памяти зрителей.

Несмотря на первоначальные амбиции Апреа сыграть Майкла Корлеоне, неповторимое исполнение роли Аль Пачино в "Крёстном отце" затмило его, сделав её культовой. Индустрия развлечений чествует вклад Апреа в различные телесериалы и фильмы, в том числе и его запоминающуюся роль в "Крёстном отце 2".

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