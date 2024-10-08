OpenDa защищает Лейпциг от мучений преследуемых язычников

РБ Лейпциг ненадолго захватывает вершину Бундеслиги на несколько часов. Команда добивается победы со счетом 1-0 над 1. FC Хайденхайм благодаря голу Лоиса Опенды. Этот успех является ответом на неудачу в Лиге чемпионов.

Лейпциг остается непобежденным в текущем сезоне Бундеслиги, демонстрируя стойкость после поражения от "Ювентуса" в Лиге чемпионов. Под руководством главного тренера Марко Розе Лейпциг одержал победу со счетом 1-0 (0-0) над 1. FC Хайденхайм, закрепив thus свои позиции в высших эшелонах. Бельгийский нападающий национальной сборной Лоис Опенда забил единственный гол для Лейпцига на 59-й минуте, команда улучшила свою игру после перерыва.

Четыре дня назад Лейпциг упустил преимущество 2:1 в дополнительное время против Юве, в итоге проиграв со счетом 2:3. В Лиге Европы Лейпциг уже испытывал давление, но в чемпионате их дела пошли на лад. С 14 очками Лейпциг сейчас возглавляет таблицу, в то время как Хайденхайм отстает на пять очков в середине таблицы.

Как обычно для Хайденхайма в недели, когда они также участвуют в международных соревнованиях, главный тренер Франк Шмидт внес значительные изменения в стартовый состав после своей победы со счетом 2:1 над "Олимпией" Любляна в Лиге конференций. Хозяева пытались сдержать атаки Лейпцига в первом тайме, и это им удалось в первой половине матча.

Гол отменен с помощью VAR

Первый тайм был скудным на события. Опенда не реализовал возможность ударить головой (4.) и промахнулся мимо ворот (43.). Его напарник по нападению Бенджамин Сеско не смог направить свой удар в створ ворот (33.), а лучший шанс Лейпцига возник за несколько минут до перерыва, когда Хави Симонс не смог пройти вратаря Хайденхайма Кикера Мюллера после серии пасов (42.).

Вратарь гостей Петер Гулачи не испытывал особых проблем в первой половине матча. Матч был отмечен жесткими единоборствами и неторопливым темпом игры.

После перерыва Лейпциг увеличил давление и провел много времени в половине поля Хайденхайма. Сеско пытался забить, казалось бы, победный гол для Лейпцига после штрафного национального игрока Давида Раума (52.), но судья Саша Штегеманн после консультации с видеоассистентом отменил гол - Уилли Орбан из Лейпцига был наказан за фол против Патрика Мейнка из Хайденхайма, который помешал ему заблокировать удар Сеско головой. Вскоре после этого гости finally забили гол: Антонио Нуса создал возможность на правом фланге, позволив Опенде забить мощным ударом в угол. Лейпциг заслужил этот гол, но он разжег новую волю в команде Хайденхайма.

Ян Шоппнер ударил в перекладину (68.), а вратарь Лейпцига Петер Гулачи сделал сейвы против Марвина Пиринга и Адриана Бекка (73.). Хайденхайм давил в поисках равного гола в последние минуты, но не смог добиться успеха. Опенда промахнулся с ударом в створ ворот Лейпцига (88.).

Победа Лейпцига в Бундеслиге продолжает их впечатляющую форму, они одерживают победу со счетом 1-0 над Хайденхаймом в футболе, продлевая thus свою беспроигрышную серию. Команда Марко Розе продемонстрировала стойкость, восстановившись после поражения в Лиге чемпионов от "Ювентуса" Турин.

С голом Лоиса Опенды во втором тайме Лейпциг сохранил свою позицию на вершине таблицы Бундеслиги, увеличив thus разрыв с Хайденхаймом. Ворошиловский стрелок международного класса Опенда оказался решающим в победе со счетом 1-0.

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