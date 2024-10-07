OpenAI недавно получила значительный финансовый толчок.

Текущее время подходит для пристального изучения OpenAI, переходящей от научно-исследовательского центра без прибыли к могущественной корпорации в области искусственного интеллекта, учитывая её ведущую команду, известную своим интеллектуальным блеском, хотя и временами хаотичным поведением. Если принять концепцию OpenAI о неизбежности искусственного интеллекта, превосходящего человека, и о том, что они являются лучшими для управления этой силой, то стоит на мгновение задуматься о старом бизнес-вопросе: "Правда ли это?!"

Недавно OpenAI, компания, стоящая за ChatGPT, объявила о раунде частного финансирования на $6,6 миллиардов, крупнейшем в истории Кремниевой долины, что дало молодой компании оценку в $157 миллиардов. Несмотря на неясный путь к прибыльности, подобно публичным компаниям с аналогичной оценкой, таким как Goldman Sachs и Pfizer.

Этот массивный раунд финансирования якобы включает в себя тяжеловесов в технологической сфере, таких как Microsoft, уже вложивший более $13 миллиардов с 2019 года, Thrive Capital, Nvidia, Ark Investment Management и SoftBank.

Заметно, что Apple рассматривала возможность присоединиться к этой эксклюзивной группе, но в последний момент отказалась, как сообщает The Wall Street Journal.

К сожалению, причины отказа Apple не были раскрыты.

Apple известна своей избирательностью в стратегических партнерствах, поэтому неудивительно видеть некоторые предупреждающие знаки в отношении операций OpenAI и стоимости их технологии.

Несомненно, компания потребляет гораздо больше средств, чем генерирует, согласно освещению The New York Times.

Давайте посмотрим на некоторые цифры:

OpenAI ожидает получить $3,7 миллиардов в этом году, в основном за счет премиальных подписок на ChatGPT и лицензирования своей технологии третьим лицам.

Однако, по оценкам, она потратит консервативные $5 миллиардов в этом году.

Это, конечно, не катастрофа для быстрорастущего стартапа с амбициями OpenAI, но вызывает некоторое беспокойство.

Ситуация становится еще более интересной:

OpenAI прогнозирует, что ее доходы резко вырастут более чем в три раза до $11,6 миллиардов в следующем году. (Я не могу не выразить свой скептицизм: "Правда ли это?!")

И к 2029 году она планирует достичь астрономических $100 миллиардов в продажах, что представляет собой более чем 2600-процентный рост в течение следующих 5 лет. (Лично я спрашиваю: "Правда ли это?!")

Неясно, работает ли OpenAI над сокращением своих значительных расходов. (Компания была недоступна для комментариев для The New York Times и CNN.)

Я поговорил с Гилом Люрией, управляющим директором инвестиционной фирмы D.A. Davidson, о моем скептицизме в отношении OpenAI. Он мягко оспорил мои сомнения.

"Переход от $0 почти до $4 миллиардов в выручке был исторически беспрецедентным", - признал Люрия. "Никогда не видел, чтобы кто-то так быстро рос на таком уровне, и они делают это снова, только начав разработку своего продукта".

Но, имея это в виду, Люрия признал, что достижение $11 миллиардов в выручке требует исключительной последовательности событий и того, чтобы ничего не пошло не так.

Прогноз $100 миллиардов к 2029 году, по его мнению, чисто мифический и не имеет ничего общего с реальностью.

Одним из способов для OpenAI повысить свою прибыльность было бы сокращение расходов. Но даже если они станут более бережливыми, экономическая головоломка, которая мучает индустрию генеративного ИИ, остается: обучение и эксплуатация больших языковых моделей - крайне дорогостоящий процесс. Это уникально по сравнению с предыдущими бумами в технологической сфере. Фактически, чем больше люди используют ChatGPT, тем больше это стоит в "вычислениях", как это называется в отрасли. Для запуска этих массивных языковых моделей требуются продвинутые полупроводники, расположенные в больших, прожорливых в плане энергии дата-центрах. В результате, неудивительно, что почти каждый крупный игрок в области ИИ стремится получить доступ к дешевому ядерному топливу, как я обсуждал на этой неделе.

Экономика ИИ - это лишь одно из препятствий для OpenAI.

Другое - это драма, разворачивающаяся среди основателей и членов совета директоров. Внутренние обстоятельства были бы идеальны для телесериала.

OpenAI была основана в 2015 году CEO Сэмом Альтманом и еще 10 людьми как некоммерческая организация, стремящаяся к "безопасному и полезному искусственному общему интеллекту для блага человечества".

Затем она превратилась в гибрид, прибыльную корпорацию, управляемую некоммерческим советом директоров.

С штатом из 1700 человек она готовится в основном отказаться от своей некоммерческой части и превратиться в "корпорацию с благотворительной целью" - прибыльную компанию с благотворительными целями.

В ходе этой трансформации несколько руководителей ушли, вызывая вопросы о приверженности Альтмана изначальной миссии компании в свете значительного притока наличности.

Теперь, когда OpenAI накопила существенный запас наличности, она может сосредоточиться на следующем уровне ChatGPT. По словам Люрии, какой бы ни была новая продукция OpenAI, она должна нас поразить.

"Если GPT-5 не будет значительно лучше, чем GPT-4, их запас прочности существенно сократится", - сказал он мне.

"Переход от модели, столь же умной, как выпускник средней школы, до GPT-40, сравнимой с кандидатом наук, следующая итерация должна приблизить нас на один шаг к модели, превосходящей любого человека... это кажется стоящей инвестицией".

В свете прогнозируемого роста доходов и амбициозных целей продаж OpenAI некоторые влиятельные инвесторы выражают скептицизм, подобно Гилю Люрии из D.A. Davidson, считающему прогноз $100 миллиардов к 2029 году нереалистичным.

Учитывая высокие затраты на обучение и эксплуатацию больших языковых моделей, таких как ChatGPT, которые возрастают по мере увеличения использования модели, управление расходами становится критически важной задачей для компаний в индустрии генеративного ИИ.

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