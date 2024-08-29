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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Опасные поездки на автомагистрали в присутствии несовершеннолетнего пассажира

Водителя останавливают сотрудники полиции на шоссе за опасные элементы вождения. В машине также находится несовершеннолетний девятилетний ребенок. Последующие тесты на алкоголь и наркотики дают положительные результаты.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута

- Опасные поездки на автомагистрали в присутствии несовершеннолетнего пассажира

Пьяный водитель, сопровождаемый ребёнком, создал опасность для движения на А5 вблизи Бад-Кроцингена (район Брайсгау-Хохшварцвальд). Как сообщают власти, 40-летний мужчина, по-видимому, припарковался на полосе для экстренной остановки и почти столкнулся с грузовиком, когда ускорялся и менял полосу вправо. Кроме того, он якобы вызвал остановку движения на выезде "Фрайбург-Юг", заставив других водителей резко тормозить.

Властям удалось задержать и осмотреть автомобиль. Предварительный тест на алкоголь показал результат более чем в три раза превышающий допустимую норму. Предварительный тест на наркотики также дал положительный результат. Во вторник ему пришлось отправиться в полицейский участок для сдачи крови. Его водительское удостоверение было изъято. Оказалось, что его лицензия была ранее приостановлена.both мужчина и ребёнок были забраны родственниками в участке.

Опасный инцидент на А5 привел к серьезным заторам на дорогах, водитель которого подозревается в почти столкновении с грузовиком из-за опьянения и опасного вождения, что повлекло за собой уголовные обвинения. После инцидента власти обнаружили, что его водительское удостоверение было ранее приостановлено из-за прошлых правонарушений.

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