- Опасный характер немецких интернет-пропагандистов, пропагандирующих исламистские идеологии

С большим жаром мужчина с длинной огненно-красной бородой кричит в микрофон: "Нам нужно распространить Да'ва повсюду!" Да'ва - арабский термин, обозначающий "приглашение" в ислам. Однако люди, подобные Пиеру Вогелю, который кричит в видео, искажают это понятие. Они стремятся пропагандировать свои взгляды. Этот немецкий проповедник, часто называемый "Абу Хамза" в Интернете, одет весь в белом, с такеей на голове. Но вспышка гнева Вогелю мало имеет общего с религиозными ритуалами. "Мы не можем построить приют в лесу, написать на нем Да'ва и ждать, пока кто-то пройдет мимо," - продолжает он argue, стуча кулаками по столу. Зрители отвечают: "Аллах акбар".

Видео набрало популярность на нескольких платформах социальных сетей, собрав тысячи лайков. Многие пользователи находят развлечение в вспышке гнева проповедника, с TikTok-канал описывает его как "вечный классик" - настоящий фаворит. "Возвращает воспоминания о речи 1934 года," - комментирует один пользователь. Салафитские Гитлеры? Взрыв Вогелю действительно напоминает.

Этот случай показывает, как исламистский контент распространяется и проникает в цифровые пространства. Что делает проповедников, подобных Вогелю, столь понятными? И представляют ли такие видео реальную угрозу?

Исламизм превращается в мем

Ахмад Армих, известный как "Абуль Бараа", - салафитский соратник Пиера Вогелю. В своих видео он легко переходит в роль life coach. Он делится проповедями и советами, руководя своими мусульманскими последователями, как жить и как не жить. Можно наслаждаться безалкогольным пивом, но не хвастаться этим на улице, говорит он со смехом. Юмор Бараа suggeriert, что он не причинит вреда, верно? Ближе к его каналам в социальных сетях, однако, рисует совершенно другую картину. Люди с ограниченными возможностями несут ответственность. Большинство жителей ада - женщины. "Неверный" - это не просто оскорбление - это факт. Таковы заявления Бараа.

Не только контент, но и казалось бы поддерживающая манера, в которой онлайн-салафисты распространяют эти идеи, может быть вредной. Экстремизм отходит на второй план. Еще один пример - интернет-мем "Фу, брат, фу! Что это, брат?" Фраза происходит от радикального проповедника Мохамеда Хоблоса, который использует ее, чтобы высмеивать мусульман, которых он считает недостаточно набожными. Популярное видео на YouTube собрал более трех миллионов просмотров, и страницы мемов часто используют клип для забавных скетчей. Исламизм обретает культовый статус. В интернет-торговле продаются футболки с лицом Хоблоса и его философией.

Радикализация молодежи на TikTok

После отмены трех концертов Тейлор Свифт в Вене из-за угрозы террора Пиер Вогелю и Абуль Бараа провели обсуждение на TikTok. Газета "Бильд" утверждает, что Бараа сыграл значительную роль в радикализации 19-летнего нападавшего Берана А., ссылаясь на источники в спецслужбах. Вогелю и Бараа опровергают какое-либо участие в угрозах террора в Вене, как сообщает "Дер Штандарт".

Правдивы ли эти обвинения, остается неясным. Тем не менее, проповедники исповедуют проблематичные взгляды на ислам. Согласно отчету управления конституционной защиты земли Баден-Вюртемберг, Абуль Бараа выступает за салафистскую идеологию, противоречащую либерально-демократическому порядку. Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) также осуждает радикальные взгляды Пиера Вогелю, в основном направленные против либеральных мусульман, которых он считает неправильно представляющими ислам. Он известен своими "исламистски мотивированными, гомофобными замечаниями" во время проповедей.

"Ахмад Армих и Пиер Вогелю оба находятся в поле зрения BfV. Контент, который они распространяют, по-прежнему классифицируется как салафистский," - сообщило stern BfV.

С 7 октября увеличивается джихадистский контент

В своем последнем годовом отчете BfV предупреждает о распространении джихадистской пропаганды в Интернете. Хотя исламистский контент ненадолго снизился в период отчета, он значительно увеличился после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Europol неоднократно деактивировал подозрительные каналы и группы. "Эти действия не могут полностью остановить распространение джихадистского контента, но они делают его более сложным," - гласит отчет.

Такой исламистский контент можно найти на TikTok, где Вогелю и Бараа делились своими взглядами. Целевая аудитория платформы - молодые люди, которые особенно уязвимы. Даже годовой отчет 2023 года офиса защиты конституции Бранденбурга упоминает "ТикТок-ификацию исламизма". Сама платформа остается молчаливой о том, почему экстремисты могут распространять свои взгляды там. Представитель TikTok ссылается на свои политики в отношении ненависти и экстремизма. TikTok стремится сделать доступ к ненавистническому контенту и аккаунтам более трудным. Однако многие профили по-прежнему допускаются, даже если они нарушают руководящие принципы сообщества.

Онлайн-салафисты могут продолжать распространять радикальные взгляды с минимальными препятствиями на платформах социальных сетей. В конечном итоге, интерпретировать видео объективно и сохранять скептицизм по отношению к обаянию проповедников - это задача пользователей.

Радикальные проповедники, подобные Вогелю и Армиху, оказывают влияние не только через свои видео. Их лица и идеологии можно увидеть на футболках и другой merchandise, доступной для покупки в интернете. Эта коммодификация их идей способствует дальнейшему распространению экстремистских взглядов среди молодой и уязвимой аудитории.

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