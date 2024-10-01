Опасения по поводу безопасности Boeing остаются без ответа в FAA, согласно заявлению регулятора.

В недавнем письме CNN председатель NTSB Дженнифер Хоменди выразила свое недовольство бездействием ФАА после того, как пилоты United Airlines Boeing 737 MAX сообщили о заклинивании педалей руля при посадке в Ньюарке, Нью-Джерси 6 февраля.

На прошлой неделе NTSB выпустила "срочное" сообщение о безопасности, указывающее на то, что определенные модели 737, оснащенные специальными актуаторами руля, могут соскользнуть с полосы при посадке. Этот последний инцидент стал еще одним ударом по серии Boeing 737 MAX, которая уже столкнулась с взрывом дверного уплотнителя в январе и двумя зарубежными фатальными авариями.

В своем письме Хоменди заявила: "Меня огорчает тот факт, что ФАА не приняло немедленных мер для устранения риска заклинивания руля после того, как мы выпустили предварительный отчет об этом вопросе шесть месяцев назад".

United Airlines заявила, что спорные актуаторы руля были удалены из их флота 737. Однако Хоменди выразила обеспокоенность тем, что другие авиакомпании могут не знать о наличии этих актуаторов на своих собственных самолетах 737.

В ответ ФАА подтвердило создание команды для решения проблемы, уведомило международные авиакомпании и объявило о дополнительных тестах в симуляторах. ФАА прокомментировало: "Мы ценим предложения NTSB и уделяем им полное внимание".

Вопрос о заклинивании руля существенно повлиял на операционную эффективность некоторых моделей 737 в авиационной промышленности. Чтобы минимизировать этот бизнес-риск, авиакомпаниям необходимо провести тщательные проверки и заменить любые проблемные актуаторы руля в своем флоте.

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