- "Опасающие изображения": возникают опасения сектора

Предупреждающие сигналы звучат в немецкой промышленности. Она испытывает большее напряжение, чем когда-либо прежде, с риском потерять около 20% своей промышленной стоимости, согласно исследованию, спонсируемому Федерацией немецкой промышленности (BDI). Чтобы сохранить свою глобальную конкурентоспособность к 2030 году, требуются дополнительные 1,4 триллиона евро в виде государственных и частных инвестиций.

Во вторник в Берлине президент BDI Сигизмунд Руссверм нарисовал мрачную картину. Германия отстает почти во всех сферах по сравнению с другими странами в последние годы и имеет фундаментальную проблему местоположения. Угроза деиндустриализации из-за тихого ухода и заброшенности многих малых и средних предприятий неуклонно растет.

Сирены для промышленности

Во вторник BDI вместе со стратегическим консалтингом Boston Consulting Group и Институтом немецкой экономики (IW) представили обширный анализ, который подчеркивает tanto сильные стороны, как и возможности немецкой промышленности, в которой заняты миллионы сотрудников. Выводы столь же тревожны для промышленности, как и доклад бывшего премьер-министра Италии и президента ЕЦБ Марио Драги о ситуации в ЕС. Драghi предупредил, что европейская экономика должна стать гораздо более инновационной, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе с США или Китаем.

BDI называет выводы сигналом тревоги. "Проблемы в стране умножаются", - сказал Руссверм. Промышленность вносит гораздо больший вклад в процветание страны, чем в большинстве других развитых экономик, около 20% валового добавленного продукта. "Однако в настоящее время модель ведения бизнеса Германии находится в серьезной опасности".

Множество недостатков

Руссверм указал на растущие цены на энергоносители, ветхое транспортное сообщение, неконкурентоспособную систему налогообложения и политические неопределенности. К ним добавляются высокие затраты на рабочую силу, растущий дефицит рабочей силы, чрезмерная бюрократия, медленное развитие электросетей и медленная цифровизация.

В частности, покрытие оптоволокна для современных цифровых приложений в Германии значительно отстает от других стран. С нынешним покрытием всего 39% немецкие компании отстают от стран, таких как Испания или Франция. "Цифровая инфраструктура Германии плохо подготовлена к приближающейся революции ИИ", - заключает исследование.

Шаткие основы

В отличие от прошлого, эти конкурентные недостатки уже не могут быть компенсированы традиционными преимуществами немецкой промышленности - производительностью и инновациями. Более того, "несколько столпов успеха немецкой промышленности одновременно ослабли: эпоха дешевых импортов природного газа, скорее всего, закончится в обозримом будущем из-за российской атаки на Украину". Также отмечается, что преимущество в областях, таких как технология внутреннего сгорания, теряет значение.

В первую очередь, немецкая автомобильная промышленность и компании в секторе ископаемой энергии сталкиваются с существенно сокращающимся глобальным рынком своих основных технологий. Без срочных мер Германия рискует оказаться в ситуации постепенной деиндустриализации, когда энергоемкие промышленные сектора все больше переносят производство в другие места, автомобильный сектор теряет значительную долю рынка в области электромобильности, а немецкие компании отстают в будущих технологиях.

Директор IW Михаэль Хютер, ссылаясь на взаимосвязь промышленных секторов, сказал, что слабость одной отрасли может угрожать общему созданию стоимости в кризисных ситуациях.

Руссверм призвал к "большой инициативе" в политике, чтобы продвинуть Германию вперед в глобальной конкуренции и достичь целей климатически чистого экономического преобразования. Промышленности, таким образом, придется приспосабливать свои производственные процессы.

Германии необходимо переизобрести себя как промышленную нацию, согласно исследованию. Это преобразование потребует одного из самых больших усилий со времен послевоенного периода.

Высокие цены

Руссверм описал упомянутые 1,4 триллиона евро инвестиций как "астрономическую сумму денег". Однако не трансформироваться будет еще дороже. В частности, эта сумма включает значительные инвестиции в инфраструктуру, образование и здания - а также снижение зависимости в критических цепочках поставок продукции и "озеленение" промышленности.

Более двух третей 1,4 триллиона евро составили бы частные инвестиции, но в настоящее время недостаточно государственных стимулов, чтобы побудить компании к инвестициям. Тем не менее, Германия имеет сильную стартовую позицию в областях, таких как технологии климата, промышленная автоматизация и здравоохранение, чтобы построить новые промышленные цепочки создания стоимости.

Планы правительства недостаточны

Экономика в настоящее время переживает спад роста. Федеральное правительство работает над реализацией "инициативы роста" - планы включают улучшение амортизации инвестиций, сокращение бюрократии и стимулы для более длительного рабочего времени. Однако BDI считает эти планы недостаточными. Ассоциация призывает к фундаментальным реформам, таким как налоги и энергия. Например, энергоемкой промышленности нужна целенаправленная финансовая поддержка и лучший доступ к низкоуглеродным источникам энергии.

Предупреждения BDI отражают потенциальное будущее, в котором Германия рискует оказаться в ситуации постепенной деиндустриализации, когда несколько секторов переносят производство за рубеж, а страна отстает в будущих технологиях. Чтобы избежать этой будущей ситуации, к 2030 году требуются значительные инвестиции в размере 1,4 триллиона евро, чтобы стимулировать инновационный рост и превратить Германию в устойчивую промышленную державу.

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