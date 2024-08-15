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"Only Once": книга с Блейком Лайвли

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Лили (Живая) и Райл (Балдони) быстро влюбляются в фильме.
Лили (Живая) и Райл (Балдони) быстро влюбляются в фильме.

- "Only Once": книга с Блейком Лайвли

Лили Блум хочет только начать всё с чистого листа. Но когда она пускает мужчину в свою жизнь, она попадает в прошлое в фильме "Однажды в Голливуде". Экранизация бестселлера Коллин Хови, в которой снялась звезда "Сплетницы" Блейк Лайвли (36 лет), рассказывает об абьюзивных отношениях и их последствиях.

Лили (Лайвли), которая открывает цветочный магазин в Бостоне после смерти отца и хочет оставить позади травматическое детство, встречает и влюбляется в обаятельного нейрохирурга Райла - роль которого исполнил Джастин Балдони ("Девушка Джане"), также снявший драму.

Внезапно появляется стая любовь

По мере того как отношения Лили с Райлом становятся более интенсивными, она начинает чувствовать себя так, как будто находится в насильственном браке своих родителей. Это чувство усиливается, когда ее бывшая любовь Атлас (Брендан Склениар) внезапно reappears, добавляя любовный треугольник в историю.

Тема (домашнего) насилия проходит через весь фильм продолжительностью более двух часов. Балдони использует флэшбэки к детству Лили, чтобы показать, например, как ее отец бьет мать. Эти сцены эмоционально заряжены и также приводят историю Лили в наше время к полному кругу.

Фильм показывает, как паттерны из травматического детства могут сохраняться во взрослой жизни и как важно их признавать. Он также подчеркивает важность знания и ценить свою самооценку, независимо от отношений.

Однако исследование абьюзивных отношений кажется несколько поверхностным и могло бы выиграть от большей тонкости. Несмотря на это, Лайвли и Балдони сияют в главных ролях.

Балдони сказал The Hollywood Reporter, что съемка сцен с насилием по признаку пола была сложной. "Было много моментов, когда я должен был пойти в комнату и поплакать или встряхнуться от энергии персонажа, которого я играл", - сказал он.

"Есть слишком много настоящих Лили Блумов, которые вынуждены иметь дело с этим каждый день, и я хотел, чтобы это выглядело как можно более реально, но это было все равно очень трудно снимать эти сцены", - сказал американский актер и режиссер.

Что Тейлор Свифт имеет общего с фильмом

Лайвли, которая также продюсировала фильм, сказала The Hollywood Reporter, что команда прошла "american rollercoaster of human experiences" и она очень гордится этим. Она особенно фанат определенной песни из саундтрека. В фильме играет "My Tears Ricochet" Тейлор Свифт во время особенно эмоциональной сцены. "Все ее песни замечательные, мы могли бы выбрать любую из них", - сказала жена голливудского актера Райана Рейнольдса, которая является близкой подругой Свифт.

Лили, несмотря на желание оставить прошлое позади, чувствует себя застрявшей в отношениях с Райлом и решает: "Я больше не позволю своему прошлому контролировать мое настоящее". Внезапное reappearsance Атласа только усиливает эти чувства, заставляя Лили понять: "Я не буду повторять ошибки своего прошлого в этом любовном треугольнике".

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