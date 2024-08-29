- Онлайн-ненависть к Звереву: Зверев заявляет, что его мать хотела, чтобы его ушли

Для Александра Зверева борьба с интернет-ненавистью проста: "Просто игнорируй их". Этот вопрос вновь всплыл на US Open, когда французская теннисистка Каролин Гарсия рассказала о злых сообщениях, которые она получала. Даже немецкий теннисист номер один столкнулся с жесткой критикой в социальных сетях во время этого события Большого шлема.

"Посмотри на мою Инстаграм, посмотри, сколько раз моей матери или мне желают смерти", - сказал Зверев. "Идиоты есть везде".

Гарсия сообщила, что получала сотни злых сообщений, приводя в пример оскорбления и пожелания смерти ее матери. Несмотря на боль, 30-летняя теннисистка имеет инструменты, чтобы защитить себя. "Но это все равно неправильно. Это волнует меня, когда я думаю о молодых игроках, которые через это проходят", - написала она.

Юле Ньемейер столкнулась с подобными проблемами на раннем этапе своей карьеры. Впоследствии она значительно сократила комментарии на своих постах в Инстаграм. "Это действительно грустно, потому что это уменьшает радость", - сказала уроженка Дортмунда после своей победы во втором раунде на US Open, говоря о своих встречах с злыми сообщениями. "Когда ты молод и дебютируешь на туре, многие не знают, как с этим справляться".

Она проводит "немного" времени в социальных сетях, но это важно для спонсоров. "Но я редко публикую из своей личной жизни, также из-за таких сообщений, для самозащиты, чтобы защитить свою семью и друзей", - объяснила она. Ее близкая подруга Ева Лис также публично сообщала о злых сообщениях в прошлом и получила значительную общественную поддержку.

Поиск решений

Но какие долгосрочные стратегии могут эффективно решить эту проблему? В прошлом году Французская федерация тенниса внедрила технологическое решение, чтобы защитить игроков на Открытом чемпионате Франции от злых комментариев. Искусственный интеллект должен фильтровать сообщения, и игрокам нужно отсканировать QR-код, прежде чем использовать свои социальные сети.

"WTA и ATP исследуют решения", - признала Ньемейер, но: "Это не решает проблему полностью. Ты выигрываешь матч и все равно получаешь такие сообщения, что абсолютно безумие".

Гарсия в длинном посте в социальных сетях обвинила платформы в том, что они не принимают более решительных мер против ненависти. Она также раскритиковала сотрудничество между турнирами и спонсорами тенниса с букмекерскими компаниями, считая, что это способствует вредным азартным играм. Часто недовольные игроки можно увидеть в комментариях, которые обрушивают оскорбления на игроков после их поражений и обвиняют их в намеренном проигрыше.

Игроки единодушны в борьбе с "этим бедствием"

Гарсия получила значительную поддержку от теннисной общины, в основном от своих коллег. Мировой номер один Ига Швайтек из Польши поблагодарила ее. Мировой номер шесть Джессика Пегула из США сказала: "Постоянные угрозы смерти и угрозы членам семьи теперь обычны". А тунисская Онес Джабеур ответила Гарсии: "Давайте все вместе будем бороться с этим бедствием".

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