- Они отметили свою 35-ю годовщину.

Билл и Том Каулитц (35) отметили свой день рождения 31 августа в компании Хайди Клум (51). Ворсиновы близнецы, которые были хозяевами вечеринки, также пригласили своих коллег по группе, как было показано в публикации Хайди Клум в Instagram. Вечеринка началась на фестивале Summerdays в Арбоне, Швейцария, с выступлением Tokio Hotel и двумя тортами от организаторов. Билл поделился своей радостью в публикации: "Сладко, мы получаем ранние подарки на день рождения, ах". Однако основная вечеринка проходила позже в клубе, как было показано в видеороликах Хайди Клум.

Хайди Клум щеголяла в блестящем металлическом платье с пачками денег в вырезе и шутливо сказала Тому Каулитцу: "Покажи, как ты выглядишь, ты все еще 34". Том ответил: "Мы приближаемся к 40". Хайди шутливо заметила, что он уже не в ранних тридцатых. Полночь настала, и все пели "С днем рождения" после обратного отсчета. Близнецы обнялись.

Никаких подарков для Тома Каулитца

Пока Билл получил еще один подарок от своего брата, Том ничего не получил. Билл извинился: "Черт возьми, я забыл что-то купить тебе, Том. Я думал, мы не дарим подарки". Том напомнил ему: "Мы обычно не дарим, но ты все испортил в прошлый раз". Билл объяснил: "Я думал, это был разовый случай". В течение вечера разгадывалась загадка с сердечными шарами, парящими над номером отеля Билла, но он не раскрыл, кто был ответственным.

В 2020 году Каулитцовы близнецы отметили свой 34-й день рождения в "Невидимом доме" в национальном парке Джошуа-Три, Калифорния, с тематикой пришельцев для сериала Netflix "Кaulitz & Kaulitz". Оба близнеца обменялись подарками: Билл подарил Тому поездку, а Том подарил Биллу сердцеобразную вафельницу.

Несмотря на то, что Том не получил подарка от Билла, он наслаждался днем рождения в клубе. Позже, вспоминая ночь, Том сказал: "По крайней мере, у меня была великолепная вечеринка, даже если я не получил подарка".

В другой год день рождения Каулитцовых близнецов принял необычный оборот, когда они отметили его в "Невидимом доме" в национальном парке Джошуа-Три, Калифорния, с тематикой пришельцев для своего сериала Netflix. На этот раз оба брата обменялись подарками, и Билл подарил Тому поездку, а Том подарил Биллу сердцеобразную вафельницу.

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