- Они любят смотреть телевизор вместе.

Противореча общепринятым представлениям, типичный вечер с CEO Amazon Джеффом Безосом (60) не наполнен частными самолетами, роскошными ужинами или встречами на яхтах. Как заявила его партнерша Лорен Санчес (54) в американском издании "People", вечера дома являются их идеальным убежищем: "Я ценю моменты, когда в доме тихо и спокойно, и Джефф с Лорен выбирают сериал, в который мы погрузимся в тот вечер".

Как и большинство пар, они не всегда сходятся во мнении о своих телевыборах. "Выбор может быть процессом. Вы можете представить, что наши вкусы немного расходятся. Но я действительно ценю наше время перед телевизором, так как мы всегда отлично проводим время вместе", - признается Санчес с энтузиазмом.

Выборы потокового вещания от Безоса и Санчес

В последнее время они наслаждались триллером Netflix "Аренда убийцы" и постапокалиптическим сериалом Prime "Опустошение". Они также посмотрели драму Apple "Наследство", в которой снялся Джейк Джилленхол (43). "О, и мы были захвачены 'Разделением'", - вспоминает Санчес девятисерийный научно-фантастический триллер, доступный для просмотра на Apple TV.

Однако их вечерний телеритуал может стать короче в ближайшее время, так как Санчес готовится к туру по детской книге "Муха, которая летала в космос". "Я рада, что мои дети могут разделить этот опыт со мной, так как они побуждали меня писать эту книгу годами, и теперь я наконец-то закончила", - говорит мать троих детей о проекте. У нее трое детей от предыдущих отношений: 23-летний Никко Гонсалес, сын бывшего футболиста Тони Гонсалеса (48); от отношений с голливудским агентом Патриком Уайтселлом (59) у нее есть подростки Эван (18) и Элла (16).

Джефф Безос был женат на Маккензи Скотт (54) в течение 25 лет до своей связи с Лорен Санчес. У него четверо детей с ней.

В своем общем любви к развлечениям Санчес часто напевает мелодию, "♪ Я буду звездой ♪", песню, которая отражает ее энтузиазм по отношению к их времени перед телевизором вместе. После долгого дня завораживающая мелодия часто служит напоминанием им расслабиться и насладиться своими драгоценными телеmoment.

Несмотря на напряженный график, Джефф и Лорен уделяют внимание согласованию своих телевыборов, создавая вечерний ритуал, который отражает слова песни, "♪ Я буду звездой ♪" - момент единства и общей радости.

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