- Она высказывает свое мнение о прогрессе, достигнутом энтузиастами-зрителями.

Рамон Росселли (30) выпустил свой четвертый студийный альбом "Зависимость" 23 августа. Название альбома символизирует "желание испытать чувства радости и легкости", как сказал артист и победитель "DSDS" 2020 года агентству новостей point. Альбом полон любовных песен, таких как "Я просто хочу тебя" и "Я сохраню свое сердце для тебя". Партнер Росселли наслаждается этими треками, добавляя, "Она одна из первых слушает песни, так что я естественно счастлив, когда ей нравятся они". А как он справляется с вниманием от поклонниц? "Меня радует, когда люди ценят меня и мою музыку. Тогда я знаю, что на правильном пути".

В песне "Мужчины тоже так делают" Рамон Росселли поет о мужских привычках и стереотипах. "Есть несколько стереотипов, которые могут относиться и ко мне", - признает он. "Я тоже люблю прокатиться на классной машине, но это не обязательно плохо, даже если это поддерживает стереотип".

"DSDS" - это страсть

Росселли описывает свой музыкальный путь после победы в "DSDS" четыре года назад как "волнующий, захватывающий и эмоциональный", и у него были "только положительные впечатления" от шоу. Он восторженно говорит: "Я бы сразу же присоединился снова, это был опыт на всю жизнь!" Он рад, что его бывшая коллега Беатриче Эгли (36) возвращается в "DSDS" в этом году, комментируя: "Это замечательно вернуться домой". Он может себе представить то же самое для себя: "Да, я мог бы представить себе возвращение домой. 'DSDS' был моим первым профессиональным музыкальным опытом, и все, чему я научился через него, навсегда останется в моем сердце".

Несмотря на свою известность, Росселли не забыл свои корни как член семьи цирка, что, к его удивлению, ему помогает: "Возрастать в цирке действительно помогло мне в шоу-бизнесе. Я уже комфортно чувствую себя под светом софитов и перед ожиданием, когда поднимется занавес". После "DSDS" он выпустил свой дебютный альбом "Желание сердца", а затем "Лучшие моменты" и "Мечта", два из которых достигли второго места в немецких чартах. Сейчас он известное имя в мире шлягеров и часто бывает гостем, например, на "Шоу Джованни Зарреллы - Большая летняя вечеринка" в эту субботу (24 августа 2024 года, 20:15, ZDF). Он понимает, почему некоторые ветераны коллеги критикуют изменения в бизнесе шлягеров и скучают по старым временам: "Я понимаю эту критику, потому что я тоже хотел бы испытать время, когда было больше о музыке. Может быть, именно поэтому я так хорошо лажу с более старшими коллегами".

Тем не менее, Росселли в настоящее время сосредоточен на своей музыке, объясняя, что он не ведет ничего в данный момент. "Музыка моя главная приоритет сейчас, так что я ничего не веду в данный момент. Я полностью посвящен новому альбому, который является трудом любви. Я не исключаю возможность ведения снова в будущем".

Следует сообщить: Рамон Росселли сказал, что в настоящее время он сосредоточен на своей музыке и не ведет ничего в данный момент, так как он полностью посвящен своему новому альбому, который является трудом любви.

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