Исследование достижений альпиниста Рейнхольда Месснера - Она сыграла решающую роль в его спасении: его и Дианы.

Рейнхольд Месснер приближается к важному событию: знаменитый альпинист готовится отметить свой 80-й день рождения 17 сентября. "Весьма внушительное число", - размышляет Месснер в интервью журналу "Бunte". Он по-прежнему не чувствует своего возраста, чему atribuет присутствие женщины рядом с ним. С мая 2021 года он в третий раз женат на Диане (43 лет). Она - его "источник молодости", восхищается Месснер. "Мы как альпинистская веревка, впервые я чувствую поддержку".

Диана была рядом с ним в трудные времена: после расставания с бывшей женой Сабиной Штехле, с которой у него трое детей. Когда Диана встретила своего мужа, он был "взволнован и шокирован", как рассказала "Бунте" 43-летняя Диана. "Не разрушен, но взволнован, ошеломлен, жесток и ранен", - добавляет она. "Он не понимал причину расставания. Почему сейчас, в 74 года? Когда у него было время для семьи. У него тогда были кошмары". Но теперь все изменилось: "Рейнхольд крепко спит рядом со мной", - объясняет Диана Месснер.

"Времени прошло много", - признает Рейнхольд Месснер. Он чувствовал себя "брошенным" и не понимал расставание. "Я совсем не понимал, как все должно продолжаться". Он также признает свои ошибки: "Конечно, я не был там так часто - экспедиции, тренировки, лекции. Но я пытался годами дать ей и нашим детям все, что мог". В retrospective он признает, что им не хватало совместного времени и общения, "ошибка с обеих сторон, пока не осталось только молчания".

Но с новой дамой все иначе: "Несмотря на разницу в возрасте, которую мы не замечаем, у нас есть общий язык", - говорит 79-летний Месснер. "Диана мотивирует меня". 43-летняя Диана добавляет: "Мы на одном уровне. И мы говорим обо всем. Мы молчим только на горе".

Диана спасла меня

Рейнхольд Месснер объявил о расставании со своей второй женой в августе 2019 года. Они провели вместе много лет и поженились в 2009 году. Несколько лет спустя экстремальный альпинист публично заявил, что его отношения с детьми были напряженными после расставания. Был спор о наследстве, и Месснер заявил, что уже завещал свое состояние детям до расставания.

Но он не злопамятный: "Я не хочу проводить остаток своей жизни в судебных разбирательствах. Рана все еще болит, но уже не кровоточит.now only the scar hurts", - говорит альпинист. Он теперь понимает, что боль от семейного расставания также имела и положительную сторону: только через это он встретил Диану. Она "спаслась" его, когда он уже смирился с мыслью "провести свою старость в одиночестве".

Рейнхольд Месснер поблагодарил Диану за то, что она вернула краски в его жизнь, сказав, "С ней рядом я вижу мир в более красочном перспективе, чем раньше". Также он ценил ее юношескую энергию, сказав, "Ее живость - как всплеск краски на моем сером полотне, делая мой мир более живым и захватывающим".

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