- Она регулярно информирует меня о состоянии здоровья Чарльза.

77-летняя королева Камилла с достоинством открыла центр лечения рака в Бат, Англия, 3 сентября. В своей речи она восхищалась способностью центра вдохновлять на мужество в трудных ситуациях, который обошелся в 50 миллионов фунтов стерлингов и может обслуживать около 300 человек в день.

Как поживает король Чарльз?

Оба король Чарльз III, 75 лет, и Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, 42 года, страдают раком. Что касается здоровья короля, Камилла радостно сообщила, что он находится на пути к выздоровлению, сказав: "Он чувствует себя довольно хорошо".

Открывая памятную доску в Центре Дайсона по борьбе с раком и общаясь с медицинскими работниками и пациентами, Камилла тепло поговорила с пациентом, проходящим курс лечения стволовыми клетками. Когда мужчина признался в своей усталости, Камилла шутливо ответила: "Не нужно этого скрывать, дружище. Мужчины не любят признаваться в этом".

После объявления дворца о болезни короля Чарльза в феврале 2024 года он начал лечение и взял короткий перерыв в общественных мероприятиях. После выздоровления он возобновил свои обязанности вместе с Камиллой. Также герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, объявила о своем диагнозе рака в трогательном видеосообщении в марте 2024 года, упомянув, что проходит начальную стадию химиотерапии. С тех пор ее общественные появления были ограничены.

После своего здоровья, обновленного в центре лечения рака, королева Камилла также выразила оптимизм в отношении улучшения здоровья короля Чарльза, сказав: "Он чувствует себя довольно хорошо и находится на пути к выздоровлению".

Во время разговора с пациентом в Центре Дайсона по борьбе с раком тот поделился своими новостями о здоровье с Камиллой, которая успокаивающе заверила его: "Нет ничего страшного в том, чтобы чувствовать усталость, это часть пути".

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