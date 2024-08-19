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КультураНовостиКурс обучения

Она проходит военные учения.

Наследница короны, принцесса Виктория, мужественно продолжает участвовать в военных учениях, на которых запечатлена в камуфляже.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Кронпринцесса Виктория проходит военные учения
Кронпринцесса Виктория проходит военные учения

- Она проходит военные учения.

Кронпринцесса Швеции Виктория (47) оттачивает военное мастерство. В понедельник днем она поделилась в Instagram вместе с фотографией себя в камуфляжной форме: "Зажигаю для следующего раунда военных учений в Шведском военном университете сегодня. Буду изучать тактику, военную теорию и стратегию вместе со своими сослуживцами", - объявила принцесса, дочь короля Карла XVI Густава Швеции (78).

Виктория: "Я взволнована интеллектуальным и обогащающим образовательным путешествием"

Она также сообщила своим 665 000 подписчикам: "В настоящее время моя цель - полностью погрузиться в офицерскую подготовку, стремясь служить Швеции и ее военным силам с отличием в будущем. Я взволнована стимулирующим и обогащающим образовательным путешествием вместе с моими новыми коллегами", - заявила будущая шведская королева.

Еще два фото в Историях Instagram показывают кронпринцессу среди множества молодых кадетов во время офицерских тренировок в аудитории.

Шведский военный университет (ФХС), расположенный в Стокгольме, рядом с Королевским технологическим институтом, является государственным учреждением для военной подготовки.

Аудитория в восторге

Подписчики принцессы потрясены ее решимостью. Комментарии типа "Что за замечательный пример и посол Швеции вы являетесь". Кроме того, "Вы вдохновляющая фигура для молодых женщин". Или "У тебя это получится, замечательная женщина! Я с нетерпением жду дня, когда ты взойдешь на трон", выражают восхищение от пользователя. Большинство комментариев сопровождаются красными сердечками или сине-желтыми, представляющими национальные цвета.

Виктория выражает интерес к полному курсу обучения

Принцесса упомянула: "Я с нетерпением жду участия в полном курсе обучения в Шведском военном университете, чтобы усовершенствовать свои военные навыки и знания".

Виктория сравнивает военную подготовку с академическим путешествием

Она также добавила: "Этот военный курс обучения подобен интенсивному академическому путешествию, и я с нетерпением жду полного погружения в него, чтобы в будущем эффективно способствовать обороне Швеции".

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