- Она приняла спокойствие взросления в своей жизни.

Возраст, возможно, вызывает беспокойство у некоторых, но Опра Уинфри (70) воспринимает его с покоем: "Он приносит понимание того, что время ограничено. И я примирилась с этой мыслью", - поделилась она с американским телеведущим Элом Рокером (70) во время беседы на шоу "Сегодня". "Он придает срочность жизни в полную силу".

Влиятельная телеведущая присоединилась к Рокеру, который праздновал свой 70-й день рождения в эфире, чтобы поговорить об возрасте и мудрости, которую они обрели за годы своей жизни.

"Время двигаться дальше"

После операции на колене в 2021 году Уинфри признала свою смертность, но также осознала, что у нее еще много лет впереди. "Я постепенно теряла силу, даже спускаться по лестнице в свой автомобиль было сложно. Вы знаете, о каком боли я говорю", - рассказала она Рокеру, который тоже перенес две операции на коленях. "Когда я поговорила с ортопедом и спросила: "Время?", врач ответил: "Время двигаться дальше. Если вы любите бегать, тогда время".

Оглядываясь назад, она признает: "Это было лучшее решение, которое я когда-либо принимала. Это дало мне шанс снова обрести контроль над своим телом, который я не могла себе позволить из-за своего веса, который усугублял проблемы с коленями. В моей наибольшей массе я весила около 107 кг".

Опра Уинфри резюмирует свои мысли: "Я чувствую, что стала более мудрой, определенно более сильной, более яркой и более осознанной, чем когда-либо прежде".

Стареть, как Опра Уинfrey и Al Roker в 70 лет, может выявить наши ограничения, но также придает срочность тому, чтобы прожить оставшиеся годы в полную силу, как поделилась Опра во время беседы на шоу "Сегодня". Несмотря на операцию на колене в 2021 году, Уинфри восприняла это как возможность "двигаться дальше", осознавая, что у нее еще много лет впереди.

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