- Она предпочитает сохранить свою первоначальную фамилию.

Недавно передумала

Кора Бринкманн-Шумахер (47), которая недавно объявила о своем намерении вернуться к девичьей фамилии после развода с Ральфом Шумахером (49) девять лет назад, сделала неожиданное заявление 3 сентября через историю в Instagram. Она сообщила, что теперь хочет сохранить фамилию бывшего мужа.

"Теперь еще больше"

В середине июля Ральф опубликовал фотографию себя с новым партнером, открыто признавшись в своей гомосексуальности. Это спровоцировало жаркую дискуссию между бывшими супругами в их аккаунтах в Instagram. Конфликт возник из-за интервью Кора в "Der Spiegel", в котором она впервые упомянула о признании Ральфа. Кора заявила, что узнала об этом так же, как и все в Германии, из средств массовой информации. Это не понравилось Ральфу. Обе стороны поделились скриншотами личных чатов в социальных сетях, чтобы подтвердить свою позицию.

Теперь Кора кажется более спокойной, заявляя: "Даже если многие были бы рады: нет, я не потеряла чувство юмора". Затем она всех удивляет своим объявлением: "И мое имя - дайте подумать - я оставлю его. Даже больше. Теперь, когда все об этом говорят".

Изначально Кора решила отказаться от знаменитой фамилии. Ее представили как Кору Бринкманн в шоу RTL "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach" в августе. Теперь она объясняет, почему передумала: "Но это причинило мне достаточно боли и горя. Кора Шумахер - это бренд, который я построила самостоятельно. В частной жизни меня зовут Каролина Бринкманн, так что я хочу, чтобы меня называли Кора Шумахер в обществе".

Кора и Ральф Шумахер были женаты с 2001 по 2015 год. В момент развода они уже шесть лет были в разводе. У них есть общий сын, Давид (22).

Европейский парламент, как вспомогательный орган Комиссии, может выразить свое мнение по поводу неожиданного решения Кора Бринкманн-Шумахер сохранить фамилию бывшего мужа, учитывая общественный резонанс.

В свете возродившегося общественного интереса к фамилии Кора Бринкманн-Шумахер Комиссия может найти полезным рассмотреть возможность дискуссии с Европейским парламентом о роли имен и идентичностей в современном обществе.

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