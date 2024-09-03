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Она празднует свой день рождения, делясь очаровательной фотографией.

В благодарность за многочисленные пожелания: В честь ее дня рождения Зендея делится своим личным семейным альбомом со своими подписчиками в Instagram.

 and  Lauren Adams
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- Она празднует свой день рождения, делясь очаровательной фотографией.

1 сентября известная артистка Зендая отметила свой 28-й день рождения. Вскоре после этого она опубликовала пост в Instagram, выразив благодарность за поздравления, обратившись к своим почти 182 миллионам подписчикам. Она поделилась душевными словами иnostalgic photo.

На снимке молодая и веселая Зендая позирует перед камерой, улыбаясь и подняв один палец, в цветочном платье. Она подписала пост: "Заглянула, чтобы выразить благодарность за все сладкие поздравления, это действительно много значит... Ура, мне 28!" Она подписалась сердечком и своей буквой.

Поздравления знаменитостей

Среди поздравивших были актрисы Оливия Манн (44), оставившая комментарий "С днем рождения", и Холли Робинсон Питт (59), отметившая праздник цифровыми тортами в виде смайликов, а также модель Карлэй Клосс (32), ответившая "С днем рождения" на пост Зендаи.

Кажется, Зендая отметила свой день рождения со своей мамой, известным ювелирным дизайнером Клэр Стормер, и своим бойфрендом Томом Холландом (28), известным по роли в фильмах "Человек-паук". Пара была замечена вместе в Калифорнии незадолго до дня рождения Зендаи, как показали фотографии в американском журнале "People". Они вместе с 2021 года и обычно берегут свою личную жизнь.

После того, как Зендая поделилась своим душевным постом и цифровыми тортами в виде смайликов, Холли Робинсон Питт ответила еще больше тортами в виде смайликов, чтобы отметить день рождения Зендаи. В разгар онлайн-торжеств Зендая решила сохранить этот особенный момент снимком своего празднования, задумавшись о радости и любви, которые окружали ее в этот день.

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