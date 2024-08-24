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КультураНовостиАнатомия дела

Она получает роль, сотрудничая с Томом Крузом.

Сандра Хюллер получает пленяющую роль в Голливуде, делит экран с Томом Крузом и находится под руководством режиссера, выигравшего премию «Оскар».}

 and  John Stellmacher
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- Она получает роль, сотрудничая с Томом Крузом.

Немецкая актриса Сандра Хюллер (46), известная по ролям в "Анатомии падения" и "Зоне интересов", также получила признание в Голливуде. На последней церемонии "Оскар" она была номинирована на лучшую женскую роль за роль в юридической драме Жюстин Трие (46), а также на "Золотой глобус". По данным "Deadline", она только что получила роль в престижном фильме. На этот раз она присоединится к новому фильму Алехандро Г. Иньярриту (61), в котором также снимается Том Круз (62), как перед камерой, так и за ней.

По сообщениям, Сандра Хюллер присоединится к впечатляющему составу актеров в предстоящем фильме Иньярриту. Том Круз выступает как продюсер и главный актер. Кроме него, в фильме снимаются ветераны кино, такие как Джон Гудман (72), Джесси Племонс (36), Майкл Стулбарг (56), и австралийская newcomer Софи Уайлд (26), которая недавно привлекла внимание своей ролью в "Talk to Me". Риз Ахмед (41) ведет переговоры о роли.

Неизвестный кинопроект

На данный момент о этом звездном фильме мало информации. По данным "Deadline", он вращается вокруг "самого могущественного человека на Земле", который отправляется в безумное приключение, чтобы доказать, что он последний спаситель цивилизации. Однако он, похоже, играет значительную роль в ее возможном крахе.

Работа с Алехандро Г. Иньярриту - заманчивая возможность для именитых актеров. Как режиссер таких высоко оцененных фильмов, как "Птичий короб", "Выживший" и "БABEL", он имеет четыре "Оскара" и множество других наград. Его главные актеры также получают признание, часто с выигрышем или номинацией на "Оскар". Леонардо ДиКаприо (49) finally получил свой первый "Оскар" за "Выжившего" в 2016 году, а Майкл Китон (72) был номинирован на "Птичий короб" в 2015 году.

В связи со звездным кинопроектом Сандра Хюллер присоединится к Алехандро Г. Иньярриту, известному по режиссуре высоко оцененного фильма "Анатомия дела" под названием "БABEL". Актриса также получила роль в предстоящем фильме Иньярриту без названия, который сравнивается с "Анатомией дела" из-за своей сложной истории и сильной режиссуры.

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