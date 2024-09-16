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Она покинула свое существование в США, чтобы участвовать в гонках верблюдов в ОАЭ.

Тейлор Ди hyväe переехала в ОАЭ и обнаружила своё Zuchetto в camel race. Теперь она вдохновляет других женщин преодолеть преграду в мужском доминирующем виде спорта.

 and  Lauren Adams
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Эта наездница на верблюдах стремится побудить больше женщин отправиться на ипподром. Тейлор Дии...
Эта наездница на верблюдах стремится побудить больше женщин отправиться на ипподром. Тейлор Дии переехала из США в ОАЭ и обнаружила свой энтузиазм к скачкам на верблюдах. В настоящее время она вдохновляет autres женщин на проникновение в спортивные секторы, традиционно доминируемые мужчинами.

Она покинула свое существование в США, чтобы участвовать в гонках верблюдов в ОАЭ.

Она преодолевает примерно 12 700 километров (7890 миль) от своего родного города Мултон до саудовского города Таиф, и ей нужно совершить всего два дополнительных путешествия, чтобы победить на первом в истории женском забеге на фестивале принца-куропалаты. Это выдающееся достижение произошло в августе 2023 года, менее чем через год после того, как она впервые села на верблюда.

Диз, которая в детстве часто ездила на лошадях, не только быстро учится, но и является умелым наездником. Во время интервью CNN она поделилась своими мыслями, сказав: "Все начинается с понимания животных и осознания своего тела. Как только вы войдете в ритм и поймете, как движется животное и как вы можете двигаться вместе с ним, это довольно просто".

Первопроходец

Диз переехала в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в 2017 году после отпуска, который разжег ее любовь к стране. Живя в Абу-Даби, она совмещает роли владелицы бизнеса, матери и первопроходца в своем спорте.

Езда на верблюдах, одногорбых видов, также известных как арабский верблюд, является популярным увлечением в регионе на протяжении веков и по-прежнему остается популярным и финансово выгодным, с призовыми фондами в миллионы долларов.

Тем не менее, эта богатая история в основном диктовалась мужчинами до недавнего времени.

Диз - всего лишь одна из многих историй успеха, выходящих из пустыни Аравийского полуострова центра верховой езды на верблюдах (ADCRC), соосновательницы немки Линды Крокенбергер. Крокенбергер, переехавшая в ОАЭ в 2015 году, долгие годы боролась за место, где можно было бы покататься, но ее отвергали из-за пола. В интервью 2022 года она вспоминала, что ей сказали: "Будет лучше, если вы сможете одеваться как парень".

Крокенбергер открыла школу в 2021 году, и она стала первым в стране лицензированным центром верховой езды на верблюдах. ADCRC запустил первую в ОАЭ полностью женскую команду по верблюжьим бегам, что заинтересовало Диз.

"Так много раз, особенно вокруг животных, женщин видят как слишком хрупких или слишком женственных, чтобы находиться в такой среде", - сказала Диз. "Да, мы можем быть более хрупкими и женственными, но мы также можем быть очень сильными и очень храбрыми и быть очень физически подготовленными, чтобы ездить на верблюдах".

Я не езжу, чтобы выиграть

Диз соревновалась в Дубае, Абу-Даби и Саудовской Аравии, в том числе в древнем городе Аль-Ула, но в предстоящем сезоне она берет перерыв в гонках с ADCRC.

Хотя обычно между событиями бывает перерыв в один-два месяца, Диз придерживается строгой еженедельной программы тренировок, которая фокусируется на выносливости. Постепенные рыси превращаются в короткие и длинные пробежки, чтобы нарастить выносливость и убедиться, что и верблюд, и наездник находятся в лучшей форме в день гонки.

"Результат гонки так сильно зависит от выносливости и качества верблюда", - объяснила Диз. "Да, ваш стиль езды, форма и способности играют роль, но даже лучший наездник не выиграет на верблюде, который менее подготовлен, чем тот, что рядом".

По возвращении в следующем сезоне Диз столкнется с конкурентами, такими как Крокенбергер, Джордана Салах и француженка Корали Вируауд, выигравшая прошлогодний женский чемпионат C1. Но Диз не видит в них соперников. Она приветствует конкуренцию, потому что не ездит, чтобы выиграть, а ради удовольствия и чтобы бросить вызов общественным представлениям.

"Каждая международная гонка немного больше", - объяснила Диз. "Это означает, что есть больше женщин, готовых выйти из зоны комфорта и выйти из этого очень мужского спорта и доказать, что да - женщины не только могут это сделать, но и могут сделать это очень хорошо, очень безопасно и могут быть успешными в этом тоже".

ПаSSION Диз к верблюжьим бегам исходит из ее любви к спорту и животным, так как в детстве она часто ездила на лошадях. Этот спорт, будучи популярной традицией в регионе на протяжении веков, переживает значительный сдвиг с появлением талантливых женских наездниц, подобных Диз.

Езда на верблюдах не только стала источником удовольствия для Диз, но и возможностью бросить вызов стереотипам и доказать, что женщины могут преуспеть в этом мужском спорте.

Дии наблюдает простор ипподрома.

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