Певица и бывшая участница "DSDS" Анна-Карина Вайtschack (31) выпустит свой новый альбом "My Time" 16 августа. В интервью новостному порталу spot on news Вайtschack, недавно украсившая страницы Playboy, рассказывает о том, почему "ее время" пришло, определяет успех для себя и делится своими мыслями о провальном браке со своим коллегой по жанру Шлагер Стефаном Мроссом (48) и желанием принять участие в "Let's Dance".

Почему было так важно, чтобы все песни на вашем альбоме были "непременно оптимистичными"?

Анна-Карина Вайtschack: Я хотела создать альбом, который мотивировал бы и приносил радость слушателям. Музыка имеет силу вызывать чувства и менять настроение. В трудные времена я хотела предложить что-то вдохновляющее и мотивирующее.

Почему вы чувствуете, что "ваше время" finally пришло, как указано в названии альбома?

Вайtschack: За последние несколько лет я много узнала о себе и росла. Сейчас я чувствую, что готова выразить свой опыт и поделиться им со своими фанатами через свою музыку, что выражает уверенность и ясность, подразумевающую "это мое время". Это "My Time".

Как вы научились прислушиваться к своему сердцу вместо логики, и как это проявляется?

Вайtschack: Раньше я часто передумывала ситуации и позволяла мнению других людей влиять на меня. Иногда это мешало мне идти своим путем. Сейчас я больше доверяю своим инстинктам и принимаю решения, которые соответствуют моим убеждениям. Это новое чувство независимости подпитывает мою уверенность. Песня, отражающая эту тему, - "Just The Way I Am". На живых концертах ко мне подходят многие женщины и говорят, что эта песня отражает их чувства и они понимают lyrics. Это бесценное соединение как артиста с моей аудиторией.

Измеряете ли вы свой успех в основном по продажам альбомов или позициям в чартах, или что для вас составляет успех, и как он проявляется?

Вайtschack: Хотя я рада высоким позициям в чартах, успех - это больше, чем это. Это о том, чтобы затронуть людей своей музыкой и получить положительные отзывы. Я чувствую себя удовлетворенной, когда вижу, что мои песни приносят радость и вдохновляют других. Я очень благодарна за это.

Как вы справляетесь с общественным интересом к вашей частной жизни, особенно учитывая, что ваш развод является постоянной темой в СМИ? Можно ли действительно оставить это в прошлом?

Вайtschack: Это не всегда легко, но я стараюсь сосредоточиться на положительном и извлечь из этого выгоду. Лечение - это процесс, и наличие близких друзей и любимых людей, которые меня поддерживают, способствует этому преобразованию. Я вкладываю свои усилия в формирование своего будущего и своей музыки.

Что вы узнали из этого, и изменили ли вы подход к своей конфиденциальности?

Вайtschack: Я стала более осознанной в отношении своей конфиденциальности и выбираю, какие аспекты хочу раскрыть перед общественностью.

Вайtschack: В каждой индустрии существуют негативные стереотипы, в том числе и в Шлагер. Я хочу, чтобы меня воспринимали как настоящего и разностороннего артиста, который живет своей страстью и личным ростом.

Почему ваш первый сольный концерт происходит именно сейчас и почему вы выбрали Дессау в качестве места?

Вайtschack: Я чувствовала, что сейчас подходящее время для этого. Я с нетерпением жду этого путешествия. Дессау имеет для меня глубокое сентиментальное значение как мой родной город, и я очень жду этого события, потому что оно похоже на домашнюю игру для меня.

Поскольку "DSDS" входит в свой 21-й сезон, что вы думаете о его продолжении? Рассматривали ли вы возможность вернуться в качестве судьи, как Беатриче Эгли?

Вайtschack: Я считаю, что "DSDS" по-прежнему предоставляет людям возможность преследовать свои мечты. Участие в будущих сезонах остается интригующей возможностью, но я признаю, что Беатриче - исключительная личность, которая преуспеет в своей роли.

Изменилось ли ваше общественное восприятие после участия в "The Traitors" в прошлом году?

Вайtschack: Абсолютно. Многие люди заново открыли меня через шоу и дали мне положительную обратную связь. Это было обогащающим опытом, который научил меня доверять себе и своей интуиции.

Что вы взяли из шоу, и какой совет можете дать кандидатам на сезон 2?

Вайtschack: Я лучше поняла, как доверять себе и своей интуиции. Мой совет будущим кандидатам - оставаться настоящими, прислушиваться к своему внутреннему голосу и наслаждаться процессом. Это уникальный опыт, который может дать ценные знания о себе.

Ранее вы сотрудничали с Рене Касселли в Fernsehgarten, и в интервью вы намекнули на желание участвовать в "Let's Dance". Почему шоу так привлекает вас, и с кем бы вы хотели танцевать?

Мне нравится песня "Let's Dance" Вайtschак, потому что это смесь музыки, движения тела и эмоций. Танцы - это замечательный способ самовыражения. Трудно указать, с кем бы я хотела танцевать, но, я думаю, было бы захватывающе танцевать с профессионалом, таким как Массимо Синято. Он излучает позитивную ауру.

На каком телешоу вы бы с радостью приняли участие?

На самом деле, я часто получаю интересные предложения по телешоу. В сотрудничестве со своей командой мы всегда оцениваем, подходит ли это или нет. В общем, я довольно открыта для новых форматов и предложений. Внезапно я бы сказала "The Masked Singer". Это инновационное шоу и весело. Представьте себе волнение от внезапного появления в маске и шокируя зрителей!

Почему вы считаете, что музыка может быть терапевтической в трудные времена?

Войтшак: Музыка обладает исцеляющей силой, которая может поднять нам настроение и помочь справиться с невзгодами. Она может служить утешительным убежищем, позволяя нам выразить свои чувства и эмоции.

Как успех вашей музыки помог вам преодолеть личные трудности?

Войтшак: Положительная обратная связь и поддержка моих фанатов дали мне силы в трудные времена. Зная, что моя музыка находит отклик у других, я получил огромное утешение и鼓舞, что помогло мне преодолеть трудности.

