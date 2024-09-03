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ОбществоНовостиДиагноз

Она ответила на диагноз рак молочной железы таким образом.

В первый раз супермодель Эл Макферсон рассказывает о своем опыте после диагноза рака груди, полученного семь лет назад.

 and  Viktoriya Miller
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- Она ответила на диагноз рак молочной железы таким образом.

Супермодель Эл Макферсон (60) откровенно рассказывает о своем уникальном подходе к борьбе с диагнозом рака груди. Семь лет назад она получила неожиданные новости. "Это было шоком, незнакомым, сложным и деморализующим во многих отношениях", - поделилась она с журналом "Australian Women's Weekly".

Супермодель призналась, что врач позвонил ей после удаления небольшой опухоли из груди и сказал, что это "HER2-позитивный, эстроген-рецепторный внутрипротоковый рак", тип рака груди. Медицинские работники посоветовали ей пройти лечение от рака, в том числе мастэктомию и химиотерапию.

Однако, игнорируя медицинские советы, личные опасения и даже озабоченность своей семьи, она выбрала альтернативный путь. "Я хотела стратегию, которая бы мне подходила", - сказала она, придерживаясь целостного подхода без химиотерапии или лекарств. Она объяснила, "Отказ от традиционных медицинских решений был самым трудным решением, которое я когда-либо принимала в жизни. Люди считали меня сумасшедшей".

Разнообразные мнения семьи

Эл Макферсон сейчас находится в "клинической ремиссии", как она описала, но предпочитает называть это "полным благополучием". Она повторила в интервью, "Во всех аспектах, во всех анализах крови, сканировании... но также эмоционально, духовно и ментально - не только физически".

Она признает, что ее сыновья Флинн (26) и Си (21) и бывший партнер, французский менеджер Аrpad Буссон (61), с которым она была вместе с 1996 по 2005 год, имели разные мнения по поводу ее нетрадиционного подхода к диагнозу рака.

Ее младший сын полностью поддержал свою знаменитую мать, в то время как старший сомневался. "Флинн, который более ортодоксален, не согласился с моим решением. Но он мой сын и поддерживает меня безоговорочно, даже если не согласен с моими выборами", - поделилась Эл.

Что касается Аrпада Буссона, они расстались в 2005 году после почти десятилетия, но он поддержал ее письмом.

Решение Эл Макферсон отказаться от традиционного лечения рака, в том числе химиотерапии, вызвало разные реакции у ее семьи. Несмотря на первоначальные опасения Флинна из-за его более ортодоксальных взглядов, он безоговорочно поддержал ее. Аrпад Буссон, бывший партнер, также оказал поддержку через письмо, хотя они расстались много лет назад. Manage her breast cancer diagnosis, Elle chose an unconventional route, leading to diverse perspectives from her loved ones.

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