- Она ответила на диагноз рак молочной железы таким образом.

Супермодель Эл Макферсон (60) откровенно рассказывает о своем уникальном подходе к борьбе с диагнозом рака груди. Семь лет назад она получила неожиданные новости. "Это было шоком, незнакомым, сложным и деморализующим во многих отношениях", - поделилась она с журналом "Australian Women's Weekly".

Супермодель призналась, что врач позвонил ей после удаления небольшой опухоли из груди и сказал, что это "HER2-позитивный, эстроген-рецепторный внутрипротоковый рак", тип рака груди. Медицинские работники посоветовали ей пройти лечение от рака, в том числе мастэктомию и химиотерапию.

Однако, игнорируя медицинские советы, личные опасения и даже озабоченность своей семьи, она выбрала альтернативный путь. "Я хотела стратегию, которая бы мне подходила", - сказала она, придерживаясь целостного подхода без химиотерапии или лекарств. Она объяснила, "Отказ от традиционных медицинских решений был самым трудным решением, которое я когда-либо принимала в жизни. Люди считали меня сумасшедшей".

Разнообразные мнения семьи

Эл Макферсон сейчас находится в "клинической ремиссии", как она описала, но предпочитает называть это "полным благополучием". Она повторила в интервью, "Во всех аспектах, во всех анализах крови, сканировании... но также эмоционально, духовно и ментально - не только физически".

Она признает, что ее сыновья Флинн (26) и Си (21) и бывший партнер, французский менеджер Аrpad Буссон (61), с которым она была вместе с 1996 по 2005 год, имели разные мнения по поводу ее нетрадиционного подхода к диагнозу рака.

Ее младший сын полностью поддержал свою знаменитую мать, в то время как старший сомневался. "Флинн, который более ортодоксален, не согласился с моим решением. Но он мой сын и поддерживает меня безоговорочно, даже если не согласен с моими выборами", - поделилась Эл.

Что касается Аrпада Буссона, они расстались в 2005 году после почти десятилетия, но он поддержал ее письмом.

Решение Эл Макферсон отказаться от традиционного лечения рака, в том числе химиотерапии, вызвало разные реакции у ее семьи. Несмотря на первоначальные опасения Флинна из-за его более ортодоксальных взглядов, он безоговорочно поддержал ее. Аrпад Буссон, бывший партнер, также оказал поддержку через письмо, хотя они расстались много лет назад.

