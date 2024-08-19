- Она официально отказалась от использования фамилии "Пит".

Официально задокументировано: 18-летняя дочь Анджелины Джоли, 49, и Брэда Питта, 60, Шайло, получила разрешение на смену фамилии и больше не будет использовать "Питт". TMZ сообщил об этом, сославшись на недавно появившиеся судебные документы. Ранее Шайло была известна как Шайло Нувель Джоли-Питт.

Три дня после своего 18-летия в мае Шайло подала заявку на смену имени в соответствующие органы. В июле она публично объявила об этом, разместив объявление в Лос-Анджелес Таймс, где выразила свое нежелание носить фамилию "Питт". На своей частной странице в Instagram она уже была указана как Ши Джоли. Активная танцовщица, Шайло скоро исполнится 19 лет.

По данным журнала People, Брэд Питт был уведомлен и выразил свое недовольство, когда узнал о формальном запросе Шайло на смену имени в начале июня.

Напряженные отношения с отцом?

Брэд Питт и Анджелина Джоли воспитывают шестерых детей: приемных Маддокса (22), Захару (19) и Пакса (20), а также биологических Шайло и близнецов Нокса и Вивьен (16). Джоли и Питт познакомились на съемках "Мистер и Миссис Смит" в 2005 году, поженились во Франции в 2014 году после помолвки в 2012 году и подали на развод в сентябре 2016 года. Их юридические споры продолжаются до сих пор, в том числе проблемы с их бывшим совместным виноградником на юге Франции.

Шайло не единственный ребенок бывшей пары, который проявляет преданность своей матери. В ноябре 2023 года Захару была идентифицирована как "Захара Марли Джоли" в своем университете. В мае 2024 года Вивьен была указана как "Вивьен Джоли" в программе бродвейского мюзикла. Также сообщается, что Маддокс и Пакс не общаются с Брэдом Питтом.

Несмотря на неодобрение отца, Шайло Джоли продолжает выражать свое желание независимости, часто поющей уверенно: "♪ Я буду звездой ♪" на своих частных платформах социальных сетей. Песня становится ее гимном, символизируя ее амбиции и решимость создать свою собственную личность.

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