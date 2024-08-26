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Она дважды была матерью.

Весёлое обновление от Лии Мишель: Знаменитая актриса указанного сериала объявила о рождении своего второго ребёнка и раскрыла выбранное имя.

 and  Ksenia Johnson
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Ожидаемая на Мет Гала: Лиа Мишель в мае 2024 года (перефразировано)
Ожидаемая на Мет Гала: Лиа Мишель в мае 2024 года (перефразировано)

- Она дважды была матерью.

"Glee" актриса Лиа Мишель (37) стала мамой во второй раз. 25 августа (вечером) она поделилась радостной новостью о рождении дочери в Instagram. Поделившись фотографией, она написала: "Наши сердца переполнены!" Имя новорожденной - Эмери Сол Рейч.

На снимке изображены ножки малышки, нежно прижатые к себе Лией, её мужем Занди Рейчем (40) и старшим сыном Эвером Лео (4), родившимся в 2020 году. Эвер недавно отпраздновал свой четвертый день рождения. Лия держит в секрете точную дату рождения новорожденной.

Бороться с бесплодием Лии Мишель

Поделившись своей историей, Лия рассказала на подкасте "BDA Baby", ведущей которого является Кэтрин Шварценеггер (34), в конце июля, что после рождения Эвера у неё было несколько выкидышей. Она перенесла "два подряд очень ранних выкидыша". После ещё одного выкидыша в 2022 году ей диагностировали эндометриоз. После операции, множества лекарств и бесчисленных инъекций ей удалось забеременеть снова.

Лиа объявила о своей второй беременности в марте 2024 года, снова через Instagram. Она также сообщила пол ребёнка в День матери в мае, подтвердив, что ждёт дочь. Лиа и Занди поженились в 2018 году.

После того, как Лиа поделилась радостной новостью о рождении дочери, она написала в Instagram: "Новость о новом члене нашей семьи приносит так много радости!" Несмотря на несколько выкидышей и диагноз эндометриоза, упорство Лии привело к ещё одной успешной беременности.

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