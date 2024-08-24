- Она была руководителем организации "Бантес Бойлер".

Умерла Эвелин Матт, создательница любимого ГДР телесериала "Котел красок". Она скончалась в возрасте 89 лет, как сообщил модератор Вольфганг Липперт агентству ДПА по данным семьи. Ранее об этом сообщил "Супер Иллю". "Котел красок" был неотъемлемой частью развлечений ГДР, а Матт служила в шоу в роли материнской фигуры.

Липперт, один из ведущих шоу, сказал дпа: "Я глубоко опечален смертью Эвелин Матт". Матт занимала особое место в его сердце. "Она была моим открывателем, боссом, другом и мудрым советником в течение многих лет. Я очень скучаю по ней!"

"Котел красок" выходил в эфир с 1972 по 1992 год, сначала на телевидении ГДР, а затем на ARD. В шоу также принимали участие известные западные артисты. Другими ведущими были Дагмар Фридрих иHelga Hahnemann, а затем Карстен Шпек в ARD.

Пионер развлечений

Матт помогла принести популярное развлекательное шоу, первоначально созданное Гюнтером Штейнбахером в Friedrichstadtpalast в Берлине и других больших площадках, в дома людей. По данным Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), она не только была со-творцом "Котел красок", но и шоу Липперта "Glück muss man haben", которое выходило в эфир с 1985 по 1997 год сначала на телевидении ГДР, а затем на MDR. Матт также курировала шоу Кармен Небель и Каролин Райбер, согласно RBB.

Когда "Котел красок" отмечал свой 50-й юбилей в 2022 году, Матт рассказала газете "Бильд", что изначально было сопротивление названию шоу. "У нас тогда не было цветного телевидения, первые четыре эпизода были показаны в черно-белом цвете". Дополнительные подробности о ее смерти на данный момент не доступны.

Фридрих скорбит о потере

Дагмар Фридрих выразила свою скорбь по поводу смерти Матт на Facebook, комментируя пост "Супер Иллю": "Мои искренние соболезнования - и их много - идут с ней на последний путь".

Спин-офф шоу, под названием "Котел красок спец", продолжается на Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) с Липпертом в качестве ведущего.

Смерть Эвелин Матт, пионера развлечений ГДР, была глубоко оплакиваема многими, в том числе и ее давним коллегой Дагмар Фридрих, которая скорбела о ее смерти на Facebook. Развлекательное шоу "Котел красок", которое Матт помогла принести в дома людей, остается примечательной частью истории немецкого телевидения.

Читайте также: