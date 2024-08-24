- Она была лидером "Бойлер Банг".

Евлин Матт, стоящая за хитом сериала ГДР "Котел красок", ушла из жизни. Как сообщил модератор Вольфганг Липперт агентству ДПА, ссылаясь на информацию от семьи, ей было 89 лет. Ранее о её кончине уже сообщало издание "Супер Иллю". "Котел красок" занимал ведущее место в развлекательных программах ГДР, а Матт была его влиятельной матриарх.

Липперт поделился своими чувствами, сказав: "Уход Евлин Матт оставляет меня в глубокой скорби". В своем сообщении дпа он назвал её "очень влиятельной личностью" в своей жизни. "Она была моим проводником, боссом, доверенным лицом и в течение многих лет моим мудрым советником. Я очень скучаю по ней!"

Липперт был одним из ведущих "Котел красок", который выходил с 1972 по 1992 год, сначала на телевидении ГДР, а затем на ARD. В шоу также принимали участие известные гости из Западного мира. Кроме Липперта, другими ведущими были Дагмар Фридрих и Хеджа Ханеманн, а позже Карстен Шпек на ARD.

Наследие Евлин Матт в развлечениях

Евлин Матт сотрудничала с продюсером Гюнтером Штейнбахером, чтобы представить любимое шоу зрителям в их гостиных, ставя его в Friedrichstadtpalast в Берлине и других больших площадках. Как сообщает Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), она не только была со-основателем "Котел красок", но и шоу Липперта "Glück muss man haben", которое выходило с 1985 по 1997 год, сначала на телевидении ГДР, а затем на MDR. Кроме того, Матт курировала шоу Кармен Небель и Каролин Райбер, согласно RBB.

В 2022 году Матт рассказала газете "Бильд", что изначально название шоу встретило сильное сопротивление. "В то время у нас не было цветного телевидения. Первые четыре эпизода выходили в черно-белом формате", - объяснила она. Дополнительные подробности о её кончине на тот момент не были доступны.

Дагмар Фридрих скорбит о потере Матт

Дагмар Фридрих выразила свою скорбь по поводу кончины Матт в Facebook, отвечая на сообщение "Супер Иллю" словами: "Отправляю все свои тёплые мысли - их у меня предостаточно - на её последний путь".

Продолжается спин-офф шоу "Котел красок спецвыпуск" на Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) с Липпертом в качестве ведущего.

Уход Евлин Матт оставил мир новостей в трауре и скорби. Её влияние распространялось далеко за пределы "Котел красок", так как она также сыграла важную роль в создании шоу Вольфганга Липперта "Glück muss man haben".

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