- Она больше не скрывает расширяющегося живота.

34-летняя Марго Робби блистала на красной ковровой дорожке с заметнымBaby bump, впервые появившись в таком состоянии. 9 сентября 2023 года (для этого парафраза) она посетила премьеру фильма "Моя старая задница" в Лос-Анджелесе вместе со своим мужем, Томом Акерли (также 34 года). Пара спродюсировала комедию через свою компанию LuckyChap Entertainment, в которой снялись Мейси Стелла (20 лет) и Обри Плаза (40 лет).

Первое публичное появление Марго Робби с видимымBaby bump подогрело слухи о беременности, которые ходили несколько недель. Она выглядела сияющей рядом с Акерли, а также продюсерами Бронте Пейн и Джози МакНамара, режиссером Меган Парк (38 лет) и Мейси Стелла, одетой в элегантное облегающее платье.

Июль 2023 года: Начались слухи о беременности

По данным журнала "Люди", в начале июля 2023 года, со ссылкой на "несколько источников", известная актриса "Барби" ждет своего первенца. В то время официального подтверждения не последовало. Вскоре после этого пару заметили на Уимблдоне, где фигура 34-летней Робби слегка намекала наBaby bump под ее игривое платье в горошек.

История любви Робби и Акерли началась в 2013 году, когда они познакомились на съемках военной драмы "Французская сюита - Мельодия любви". Акерли работал ассистентом режиссера, а Робби была перед камерой. Они тайно поженились на частной церемонии в Байроне, Австралия, в декабре 2016 года.

Роль Робби в комедии "Моя старая задница" только добавила ажиотажа, так как поклонники с нетерпением ждали ее возвращения на большие экраны. Во время премьеры фильма ее комедийное мастерство было таким же впечатляющим, как всегда, и напоминало, почему она так любима в жанре комедии.

После премьеры Робби и Акерли продолжали наслаждаться успехом в мире комедии, производя через свою компанию LuckyChap Entertainment все более смешные проекты.

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