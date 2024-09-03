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КультураНовостиПринц Уильям

Он жил в доме, принадлежавшем родителям Дианы.

На прошлой неделе принц Гарри тайно посетил свою бывшую резиденцию на похоронах и провел ночь в уникальных покоях.

 and  Ann Bradley
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- Он жил в доме, принадлежавшем родителям Дианы.

Последняя неделя, как сообщается, принц Гарри (39) вернулся на свою родину, в Великобританию, чтобы присутствовать на похоронах своего дяди, лорда Роберта Феллоуза. Как сообщает "People", принц выбрал исключительно трогательное место для своего пребывания; Гарри поселился в Алторпском доме со своим дядей Чарльзом Спенсером (60). Этот исторический особняк, принадлежащий семье Спенсер с 1508 года, находится в Северноймтоншире, графстве Нортгемптоншир, и занимает около 5300 гектаров. Чарльз Спенсер является владельцем и постоянным жителем этого поместья с 1992 года, после смерти своего отца.

Принц Гарри, возможно, также использовал время, проведенное в Алторпском доме, чтобы почтить память своей матери. Похороны Феллоузов состоялись всего за два дня до 27-й годовщины смерти Дианы 31 августа. Диану похоронили на крошечном острове в озере Алторп-Парк. Однако продолжительность пребывания Гарри в Великобритании неизвестна.

Встреча Гарри и Уильяма на похоронах

Во время похорон супруга леди Джейн Спенсер (67), лорда Роберта Феллоуза, в Снеттишэме, Норфолк, состоялась встреча принца Гарри и его старшего брата, принца Уильяма (42), как сообщает "BBC".

Как сообщает "Sun", оба брата держались на некотором расстоянии друг от друга во время службы, ведя себя очень сдержанно. Местный житель рассказал таблоиду: "Уильям и Гарри оба присутствовали, но мы не видели, чтобы они разговаривали, и они держались на расстоянии друг от друга".

Гарри и связь с семьей Спенсер

Многие присутствующие были удивлены решением принца Гарри вернуться в Великобританию из своей домашней базы в США на похороны, как отметил источник из "People". "Вы могли видеть радость на его лице от встречи. Он действительно был счастлив сделать эту поездку".

В целом, принц Гарри поддерживает близкие отношения с семьей Дианы; его дядя Чарльз и тетя Джейн выразили ему поддержку во время службы Invictus Games в лондонском соборе Святого Павла в мае, при отсутствии членов королевской семьи.

Принц Уильям и принц Гарри, несмотря на сообщения о дистанции на похоронах лорда Феллоуза, оба присутствовали на мероприятии в Снеттишэме, Норфолк. (из второго блока текста)

Близкие отношения принца Гарри с семьей его матери, в том числе с дядей Чарльзом и тетей Джейн Спенсер, стали очевидными во время его визита в Великобританию на похороны лорда Феллоуза. (из второго блока текста)

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