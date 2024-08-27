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Он выступает в качестве гостя на "Dahoam como Dahoam".

Жители Лансинга могут чего-то ожидать: актер 'GZSZ' Йёрн Шлонвихт сыграет роль в 'Dahoam ist Dahoam.'

 and  Ann Bradley
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- Он выступает в качестве гостя на "Dahoam como Dahoam".

Долгоиграющий немецкий сериал "Домашний очаг" (ДОД, с 2007 года) этой осенью ждет возвращение знакомых лиц. Наравне с актрисой "Горные спасатели" Луизой Бэхр (45) и актером "Любовь как буря" Сандро Кирцелом (34) в сериале появится звезда "Гуд Zeiten, schlechte Zeiten".

Путешествие из Кёльна в Лансинг

Йёрн Шлёнвоigt (38) присоединится к "ДОД" в роли гостя. Как сообщается, подробности о его персонаже уже раскрыты: "Лассе Хайн проникает в общую квартиру как бойфренд Тины, сея хаос". Шлёнвоига ожидают на съемочной площадке с 4 сентября.

Бэхр, которая также будет сниматься в сентябре, сыграет физиотерапевта Еву Зонненберг. "Она приезжает в Лансинг на своем фургоне и встречается со старым пациентом". Кирцел пытается начать все сначала на Воглхофе с Софией Штадлауэр и дочерью Сисси как "Юлиан". Актёра ожидают завершить съемки в октябре, и его дебют запланирован на 16 октября. Фанаты сериала также будут рады узнать, что Феликс (Шайан Хартманн) возвращается из своих путешествий 10 сентября, и состоится воссоединение с Йозефом, хозяином таверны (Михаэль Вогтманн, съемки начнутся в ноябре).

Йёрн Шлёнвоигт играл Филиппа Хёфера в "Гутен Zeiten, Schlechten Zeiten" с 2004 года. Актёр взял перерыв в мыльной опере RTL и, как сообщается, вернется вместе с Ниной Энсманн, которая вернулась из декретного отпуска в июле и должна вернуться на съемочную площадку с 11 сентября.

Вечерний сериал "Домашний очаг" (понедельник-четверг в 19:30) - это вымышленный город Лансинг, представляющий семейные и повседневные истории его жителей.

Йёрн Шлёнвоигт, известный своей ролью в "Гутен Zeiten, Schlechten Zeiten" как Филипп Хёфер, также появится в "CCCS" в качестве гостя. Он будет сеять хаос в общей квартире как бойфренд Тины, Лассе Хайн, присоединившись к актерскому составу с 4 сентября.

Кроме того, якобы персонаж Йёрна Шлёнвоига, Филипп Хёфер, вернется в "Гутен Zeiten, Schlechten Zeiten" вместе с Ниной Энсманн, начиная с 11 сентября.

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