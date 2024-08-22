- Он рисковал своим богатством на производство фильма.

В своем дебютном ролике серии "Горизонт" кинозвезда Киван Костнер (69) осуществляет давнюю мечту, которую лелеял с конца 80-х. Основные американские студии отказались спонсировать его западную концепцию, и Костнер вложил в проект не менее $38 миллионов из собственного кармана.

В "Горизонте" Костнер берет на себя главные роли, выступает в качестве режиссера, продюсера и соавтора сценария. Сюжет вращается вокруг белых первопроходцев, которые отправляются на запад в 1861 году, вторгаясь на территорию апачей и сталкиваясь с яростным сопротивлением. В то же время одинокий ковбой, которого играет Костнер, вступает в противостояние с бандой разбойников и должен пересечь дикую местность вместе с таинственной женщиной и беспомощным ребенком, в то время как выжившие после жестокой резни апачей планируют месть, запуская бесконечный цикл насилия.

Во время интервью с новостным порталом Spot on News Костнер объясняет, почему он рискнул своими собственными ресурсами на "Горизонте" и комментирует критику, направленную на его производство. Уважаемый актер вестернов также размышляет о том, как он himself справился бы в те времена.

В кинопроизводстве есть поговорка: "Никогда не вкладывайте свои собственные средства в проект". Как видно, вы проигнорировали этот совет. Почему?

Костнер: Конвенциональная мудрость гласит, что не следует вкладывать средства в фильмы. Это проверенное правило, я полагаю. Но что, если все ошибаются? Для меня это простой ответ.

В настоящее время фильмы в значительной степени полагаются на компьютерную графику для создания эффектов, таких как животные и пламя. Вы отказались от этой техники в "Горизонте". Вместо этого актеры физически передвигались по территории, показанной в фильме.

Костнер: Да, они там были.

Почему вы решили не использовать CGI вместо этих ситуаций?

Костнер: Потому что это чувствовалось правильно, потому что эти пейзажи по-прежнему нетронуты. Мы знаем в наших сердцах, что эти места остались неизменными. Там, где мы снимали, это не тематический парк. Эти события действительно произошли. Земля диктовала наши движения и определяла подходящие времена. Земля служила и союзником, и опасным препятствием.

Прием "Горизонта" был смешанным, с положительными и отрицательными отзывами. Вы столкнулись с такой негативной рекламой и изучаете ли вы такие обзоры?

Костнер: Я обычно не читаю их. Я понимаю, что некоторые зрители могут быть сбиты с толку фильмом, так как я пытаюсь объяснить, что он является частью четырехсерийного сериала, и что первый эпизод устанавливает сцену для следующих трех. Но мои объяснения могут не зайти так далеко.

Я не жду, что успех фильма определит его завершение. Я намерен закончить проект после производства четвертого фильма, и напряжение каждого фильма сохраняется, одновременно готовясь к следующему. Полная история будет иметь больше смысла, когда будет восприниматься как единое целое. Я верю в всю историю и уделяю достаточно времени для создания каждого эпизода.

Кроме того, что вы руководите "Горизонтом", вы также играете одну из главных ролей. Кто такой Хейс?

Костнер: Хейс - типичный ковбой из Дикого Запада, зарабатывающий на жизнь на своем коне. Его единственное имущество - седло, одеяла, седельные сумки и одежда. Некоторые могут видеть в нем романтику, но он был просто рабочим. Он зарабатывал на жизнь уходом за лошадьми, сбором скота и мог быть нанят для различных задач.

Но Хейс также имеет темное прошлое. Тяжесть жизни на Западе могла пробудить худшее в некоторых людях.

Какие навыки ковбоя у вас есть, какие ковбойские навыки вы можете претендовать?

Костнер: Я мог бы быть профессиональным ковбоем, но не ковбоем-rodeo. Я не дотягиваю до профессионалов. Некоторые люди видят во мне отличного наездника, и я приму комплимент. Но я не считаю себя выдающимся наездником в присутствии талантливого наездника.

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