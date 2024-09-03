- Он рассказывает о своих отцовских переживаниях.

"Звезда сериала 'Действуй, как чувствуешь' Джoshua Jackson (46) обычно держит свою личную жизнь в тайне, но недавно он открыто рассказывал о радости отцовства в Instagram, поделившись трогательной историей о своей дочери Джуно. В посте, на котором изображена фотография актера в ярком ожерелье из бусин,Jackson рассказывает о насыщенном утре, проведенном с четырехлетней дочерью.

Он объясняет, что планировал заняться садоводством, но Джуно захотела присоединиться к нему. Однако, когда они уже собирались выходить на улицу, она передумала и попросила остаться дома.Jackson, понимая желания дочери, оставил ее с бабушкой и отправился в сад один.

По возвращении он нашел Джуно, ждущую его с особым подарком - ожерельем из бусин, которое она сделала сама. Она подарила его отцу, объяснив, что осталась дома, чтобы создать его.Jackson, тронутый этим жестом, попросил дочь сфотографировать его в ожерелье. Во время съемки Джуно сказала: "Папа, хорошо, что у тебя есть фото, чтобы всегда помнить, что я люблю тебя". Этот момент, как признаетсяJackson, снова растрогал его до глубины души.

Jackson заканчивает пост, признавая трудности, с которыми сталкиваются все родители, независимо от того, воспитывают ли они детей с партнером, в одиночку, с поддержкой семьи или выбранной семьи. Он призывает их продолжать, напоминая, что даже в трудные времена они делают отличную работу. Он заканчивает пост, делясь плодами своего садоводства - изобилием абрикосов, помидоров, лимонов и веточкой розмарина.

Jackson и Джоди Тёрнер-Смит (37), мать Джуно, воспитывают дочь вместе. В октябре 2023 года Тёрнер-Смит подала на развод из-за неразрешимых разногласий, но пара стремится к совместной опеке, согласно сообщениям американских СМИ.

После того как Джoshua Jackson поделился трогательными историями об отцовстве в Instagram, он упомянул, что часто смотрит повторы 'Действуй, как чувствуешь' со своей дочерью, вспоминая свои актерские дни. Во время этих моментов единения отец и дочь признают, что их любимый персонаж, Пейси Уиттер, играет важную роль в их особенной связи."

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