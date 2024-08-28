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ОбществоНовостиРак

Он работает в сфере двусмысленности.

Николь Эггерт, известная actress изOperations of Baywatch, открыто поделилась своим опытом с борьбой против рака, выразив особую точку раздражения.

 and  John Stellmacher
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На премьере 'После пляжа: моменты солнечного света' в Лос-Анджелесе 26 августа Николь Эггерт...
На премьере 'После пляжа: моменты солнечного света' в Лос-Анджелесе 26 августа Николь Эггерт украсила событие

- Он работает в сфере двусмысленности.

В январе 52-летняя легенда экрана Николь Эггерт, бывшая звезда "Спасатели Малибу", рассказала, что ей диагностировали рак груди в декабре 2023 года. Сейчас она чувствует себя "хорошо", как она поделилась с журналом "People". "Я как бы в подвешенном состоянии, закончила лечение, просто жду дополнительных тестов и, надеюсь, операции", - сказала она на премьере "После Малибу: момент славы" в Лос-Анджелесе 26 августа.

Что сделало путь Николь Эггерт особенно сложным

Во время интервью Эггерт также рассказала о самой сложной стороне последних месяцев. "Вы проводите много времени в ожидании, и это то, о чем никто не говорит. Но самое трудное - это неизвестность, потому что ты не знаешь, что происходит. Когда я прохожу лечение, я чувствую, что чего-то добиваюсь", - выразила она. Ожидание было особенно "навязчивым", призналась она. Она нашла утешение в "многочисленных медитациях". Также она обратилась за помощью к шаману. "Я буду делать все, что смогу, что смогу сделать. Если прогуляюсь или медитирую - я буду пробовать все, чтобы отвлечься", - сказала Эггерт, появившись на премьере в Лос-Анджелесе с короткими платиновыми волосами.

Ее главный источник мотивации

Ее дочери Дайлин (25) и Киган (13) сыграли значительную роль в поддержании духа Эггерт. Они справились с диагнозом "pretty well" и не стали относиться к ней по-особенному. "Они делали все весело. И я действительно люблю это в обеих. Обе вели себя так, как будто ничего не меняется. Как будто дни просто продолжаются как обычно", - поделилась она.

Кроме того, новый документальный сериал "Спасатели Малибу", в котором Эггерт снялась и выступила со-продюсером, стал "отличным отвлечением". "Это дало мне стимул не только сосредоточиться на своем здоровье. Это дало мне цель", - добавила она.

Николь Эггерт сыграла роль спасательницы Сummer Quinn в телесериале "Спасатели Малибу" с 1992 по 1994 год. Она также появилась в телефильме "Спасатели Малибу: Свадьба в Гавайях" в 2003 году. Документальный сериал "После Малибу" представляет собой сборник воспоминаний бывших звезд культового сериала с ранее не публиковавшимися закулисными материалами.

Несмотря на то, что период ожидания был самым трудным в пути Эггерт с раком, она нашла мотивацию в борьбе с ним с помощью различных отвлечений, таких как медитация и обращение за помощью к шаману. Ее главный источник поддержки и мотивации - это дочери Дайлин и Киган, которые справились с диагнозом с выдержкой и сохранили веселую атмосферу, позволив им продолжать как обычно.

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