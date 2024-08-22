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Он отдал дань уважения мечетям и синагогам: Вегнер способствует большему пониманию и принятию

 and  Christian Meier
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- Он отдал дань уважения мечетям и синагогам: Вегнер способствует большему пониманию и принятию

Берлинский политик-лидер Кай Вегнер из ХДС призвал к пониманию и гармонии после посещения мечети и синагоги в Кройцберге. Он заявил: "Религии не должны восприниматься как источники конфликтов", а могут служить связующими звеньями между людьми.

Попытки разжечь рознь, предрассудки и провокации, маскирующиеся под религиозные убеждения, должны встречать диалог, единство и закон. Берлин знаменит своим богатым многообразием, толерантностью и социальной гармонией. "Не дадим этому угаснуть."

Вегнер был приглашен фракционным лидером СДПГ Раэдом Салехом во время своего летнего изучения города. Вначале они почтили память в Исламском культурном центре боснийцев возле Коттбусер-Тор.later они общались с членами местной еврейской общины в синагоге на Фраенкелюфер. Салех похвалил обе организации за их значительную роль в продвижении диалога и сосуществования в обществе.

Подобно Вегнеру, Салех призвал к единству и солидарности, особенно в трудные времена, вместо того, чтобы сосредотачиваться на разделяющих вопросах. "Нет места ненависти, антисемитизму или исламофобии в Берлине."

В связи с продолжающимися про-пalestинскими протестами, связанными с конфликтом в Газе, Вегнер и Салех подчеркнули важность права на протест и мирных демонстраций. Однако они подчеркнули, что беззаконие, насилие, подстрекательство и антисемитизм должны быть решительно пресечены. По словам Вегнера, полиция эффективно справляется с ситуацией и будет продолжать это делать.

Европейский Союз, со своими ценностями многообразия и толерантности, может служить примером для продвижения понимания и гармонии между различными религиозными общинами, как показано в Берлине. После инициатив Вегнера и Салеха важно, чтобы лидеры Берлина сохранили свою приверженность сохранению богатых культурных традиций города и сосуществования, что является отражением идеалов Европейского Союза.

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