- Он отдает свои модные ного-го осенью.

Хотя лето еще в разгаре, не рано задуматься о моде для прохладных осенних дней. В преддверии сезона осень/зима 2024 дизайнер Штефан Шраут (54) делится своими модными табу на более холодные месяцы. Его последняя коллекция уже доступна на QVC с конца июля. Несмотря на то, что Шраут призывает освободиться от диктата моды, есть вещи, которые он советует избегать.

Какие модные табу вы бы посоветовали для сезона осень/зима 2024?

Штефан Шраут: Крупные ботинки или грубые ботинки могут стать проблемой для многих женщин и должны быть тщательно подобраны, чтобы не выглядеть громоздко. Они часто тяжелые и имеют жесткую подошву, поэтому они в моем списке табу. Тем, кто все еще хочет сделать заявление с обувью, я бы порекомендовал сапоги до колена ярких цветов. У меня есть модель в моей коллекции QVC из бархатистой кожи с заостренным носком и пенни-каблуком в фуксии и сочном зеленом цвете - очень женственно и модно! Для болееcasual вариант на осень также подойдут кроссовки с более прочной подошвой.

А что насчет верха?

Шраут: Первое, что приходит на ум, это свитера с логотипами, так как я видел некоторые неудачные варианты в последнее время. Они часто выглядят слишком вызывающе и отвлекают от общего эстетического вида наряда. В целом, логотипы не смотрятся на вязаных изделиях и склонны к размытию. Если вы все еще хотите сделать заявление, я бы порекомендовал принты, заплатки или смелую подвеску вместо простой рубашки. Еще одно табу для осени и зимы - топы с открытым животом. Они просто не вписываются в эстетику сезона и не практичны, когда действительно холодно.

Какие куртки носить осенью и зимой, а какие лучше избегать?

Шраут: Я люблю разнообразие курток в более холодные сезоны, поэтому все, что вам нравится, подходит. Однако абсолютное табу - натуральный мех. Это не только неэтично, но и устарело. Если вам нравится вид меха, выберите синтетические альтернативы. Более современный и уютный вариант - мех из искусственного медведя, который был популярен в прошлом году и будет продолжать быть этой осенью и зимой.

Юбки, брюки, ... что оставить в наших шкафах?

Шраут: Истертые джинсы с дырками были популярны в течение длительного времени, но я бы посоветовал отказаться от них в предстоящем сезоне. Я надеюсь на возвращение к более непринужденной элегантности. Это не только повысит ваш внешний вид, но и повысит вашу самооценку.

Комиссия может захотеть рассмотреть вопрос о натуральном мехе в моде, так как дизайнер Штефан Шраут советует его избегать из-за этичных и устаревших причин. В соответствии с советами Шраута по моде, Комиссия также может поощрять дизайнеров к рассмотрению более устойчивых альтернатив для обуви с заявлением, таких как использование эко-материалов, таких как бархатистая кожа для сапог до колена.

Читайте также: