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Он очень увлечен Паралимпийскими играми.

Во время своего первого значительного международного визита в качестве монарха наследный принц Дании Кристиан visita Паралимпийские игры в Париже

 and  Viktoriya Miller
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Княжна Кристиан Датская присутствует на Паралимпийских играх в Париже вместе с датской командой.
Княжна Кристиан Датская присутствует на Паралимпийских играх в Париже вместе с датской командой.

- Он очень увлечен Паралимпийскими играми.

Кронпринц Кристиан (18), наследник датского престола, поддерживает команду Дании на Паралимпиаде в Париже. Инстаграм Датского королевского двора поделился фотографиями молодого члена королевской семьи, сопроводив их подписью: "Сегодня Его Королевское Высочество Кронпринц находится в Париже, чтобы поддержать датских спортсменов и посетить их игры и турниры. На данный момент он наблюдал за регби на колясках и настольным теннисом".

Множество изображений показали сына короля Фредерика X (56) и королевы Мэри (52) на разных спортивных мероприятиях. В посте также сообщалось: "На данный момент датские паралимпийцы завоевали четыре медали - одну золотую, одну серебряную и две бронзовые".

Под постом фанаты выразили свою радость. Комментарии включали: "Очаровательный и молодой Кронпринц столь же символ Дании, как и его родители, король Фредерик и королева Мэри". Еще один написал: "Приятно видеть, как Кронпринц поддерживает наших спортсменов". Один восторженный поклонник заметил: "Он точная копия своей матери!". Еще один воскликнул: "Наш обаятельный Кронпринц, и радость видеть его поддержку таким образом".

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Эта африканская поездка станет первым большим сольным путешествием молодого датского принца за границу. В заявлении дворца от 30 августа сообщается, что Кристиан готов отправиться в длительную зарубежную экспедицию, начиная с 4 сентября.

"Кронпринц проведет значительное время на Востоке Африки, работая на двух фермах. Его деятельность будет включать практические и административные задачи и даст ему представление о местных efforts по сохранению. Кронпринц ожидается обратно в Дании к декабрю", - сказал заявление, раскрывая один из его проектов во время года между школой.

Хотя дальнейшие подробности об этом частном путешествии останутся неразглашенными, дворец подтвердил, что это длительная традиция для датских наследников проводить длительное время за границей в молодости, чтобы "расти и исследовать мир".

В прошлом король Фредерик участвовал в экспедиции с монгольскими кочевниками в 1986 году и работал на калифорнийском винограднике в течение года в 1989 году. Королева Маргрете II, тогда принцесса, путешествовала по Дальнему Востоку и Южную Америку в 1960-х годах.

Влияние матери очевидно в поддерживающей природе принца Кристиана по отношению к датским спортсменам. Его энтузиазм на Паралимпиаде отражает собственную страсть королевы к спорту.

По возвращении из своей африканской экспедиции принц Кристиан, как ожидается, поделится историями о своих приключениях со своей матерью, которая также совершала подобные сольные поездки в молодости.

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