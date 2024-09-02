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ОбществоНовостиИтан Хоук

Он говорит о том, как функционировать как наркотик.

В откровенном интервью Этан Хок размышляет о кинопромышленности, сравнивая некоторые ее стороны с опытом потребления наркотиков.

 and  John Stellmacher
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Актер Итан Хоук принял участие в Венецианском кинофестивале.
Актер Итан Хоук принял участие в Венецианском кинофестивале.

- Он говорит о том, как функционировать как наркотик.

Итан Хэук, 53-летний актер, поднял вопрос на Венецианском международном кинофестивале о том, что "жадность управляет нашим миром" и посчитал стыдным для киноиндустрии тот факт, что за свою долгую карьеру он сотрудничал с немногими женщинами-режиссерами. Он провел параллель между работой с определенным режиссером и "восхищением от употребления наркотиков", о чем часто говорят.

По данным "The Hollywood Reporter", Хэук "создавал фильмы с многочисленными мужчинами со всего мира". Одно сотрудничество, в частности, оставило неизгладимое впечатление.

Его первое посещение кинофестиваля в плавучем городе в 18 лет вместе с режиссером Питером Уиром (80) для фильма "Мертвые поэты" (1989) осталось приятным воспоминанием.

Уир был "одним из немногих великих, которых я когда-либо встречал, и по-прежнему остается таким", - сказал Хэук. Это было вдохновляющее переживание "для молодого человека работать с ним и впитывать то, что он предлагал, и затем наблюдать за последствиями".

"Ты просто жаждешь этого снова"

Хэук сравнил это переживание с наркотическим опьянением: "Это похоже на то, как слышать о прелестях наркотического опьянения. Ты просто жаждешь этого снова. Это такое приятное чувство, потому что ты не чувствуешь себя одиноким". Жизнь актера, объяснил Хэук, - это странный нож с двух сторон. Тебя празднуют за твой успех снаружи, но истинное удовольствие от исполнения ролей приходит от того, чтобы раствориться в ней.

"Ты чувствуешь, как себя растворяешь и становишься частью этого сна. И это такое приятное чувство. И ты наблюдаешь, как сон разворачивается в других, и это то место, откуда исходит этот кайф". Уходя из Венеции в 18 лет, Хэук признался, "Я просто жаждал этого снова. И глядя на вас, я так благодарен, что я здесь с вами и все еще часть этого", - сказал 53-летний актер, обращаясь к аплодирующей публике.

Итан Хэук, который сравнил работу с режиссером с наркотическим опьянением, сотрудничал с многочисленными режиссерами по всему миру, как сообщает "The Hollywood Reporter". Одно из самых запоминающихся его сотрудничеств было с Питером Уиром во время съемок "Мертвых поэтов" в возрасте 18 лет.

Итан Хэук, который проводит параллели между работой с режиссером и употреблением наркотиков, сотрудничал с женщинами-режиссерами редко за свою карьеру, как он признался на Венецианском международном кинофестивале.

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