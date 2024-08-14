Он был одинок всю жизнь, а потом влюбился в незнакомца на отдыхе.

"Я сразу почувствовал любовь с первого взгляда," - говорит Кеннет CNN Travel сегодня. "Это было очень странно для меня, потому что я всю жизнь был холостяком, полностью посвятив себя преподаванию и исследованиям, и никогда не думал, что когда-нибудь женюсь."

Кеннет и Сема встретились 15 июня 2011 года в Малатье, Турция.

Кеннет, тогда 60-летний профессор классической и византийской истории в Университете Тулейн в Новом Орлеане, путешествовал со своим бывшим аспирантом, ставшим близким другом Джейсоном, и их общей знакомой Ясмин, еще одним профессором Тулейн с связями в стране.

Тройка планировала провести несколько недель, исследуя, а Кеннет был сосредоточен на отслеживании римских военных маршрутов и работе над своей следующей исторической книгой. Группа особенно ждала возможности восхититься грозными каменными лицами, высеченными в скале на Немрут Даг, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Перед поездкой Ясмин упомянула планы своей старой подруге Сема Текил, учительнице из Измира, Турция. Когда Сема заинтересовалась Немрут Даг, Ясмин пригласила ее присоединиться к экспедиции.

Кеннет согласился, несмотря на то, что почти ничего не знал о Сема.

"Я согласился, потому что четверо - идеальная группа для путешествия", - вспоминает Кеннет сегодня.

Внимание Кеннета было сосредоточено на Немруте, его предложении книги и исследованиях. Ничто не могло подготовить его к моменту, когда он встретился взглядами с Сема в лобби отеля в Малатье. Он был ошеломлен и зачарован.

Это было "замечательное чувство", - говорит Кеннет, такого он никогда не испытывал раньше.

"И когда она посмотрела на меня, Сема, кажется, испытала подобное электрическое чувство", - говорит Кеннет. "За ужином в этом отеле мы просто смотрели друг на друга. Сема в то время не говорила по-английски, а я знаю лишь элементарный турецкий... но произошло что-то волшебное".

Интригующее предложение

В 2011 году Сема была в начале 50-х. Она была довольна своей жизнью в Измире, городе на северо-западе Турции, сосредоточенной на работе, семье и друзьях. Она никогда не была замужем - она была влюблена только один раз, когда была молода, и это не сработало.

"Я никогда не ожидала замужества", - говорит Сема CNN Travel сегодня.

Когда Ясмин пригласила ее присоединиться к поездке по Турции, Сема с радостью согласилась. Ее интересовали не только возможности увидеть каменные лица Немрут Даг, но и возможность встретить американцев.

"Это было бы первое время, когда я встречу американцев", - говорит Сема. "Я ничего не знала о них".

И когда она встретила Кеннета, Сема также почувствовала мгновенную связь с ним.

"Я увидела его душу через его глаза и заинтересовалась им", - вспоминает она. "Я показала глазами, насколько он мне нравится".

Сема задавалась вопросом, какой у Кеннета был рассказ.

"Я не знала, женат ли он", - говорит она. "Я была очень любопытна насчет него, но было бы невежливо спрашивать о его семейном положении".

Кеннет тоже хотел узнать больше о Сема, но был столь же осторожен и вежлив, опасаясь, что переступит черту.

"Я подумал, что она слишком молода для меня. Я подумал: 'Вот кто-то такой замечательный, но уже поздно в моей жизни'. И только когда мы были на Немруте, я узнал ее возраст".

Между ними было всего восемь лет разницы: Сема была 52, а Кеннет - 60.

"Тогда я подумал: 'Ну, может быть...' ", - вспоминает Кеннет.

Ближе друг к другу

В следующие несколько дней, когда Кеннет, Сема и их друзья Джейсон и Ясмин путешествовали по Турции, Кеннет и Сема становились ближе.

"Я все время смотрел на нее, и она смотрела на меня, мы устанавливали зрительный контакт. И было такое чувство, как будто я могу заглянуть в ее душу. И я был просто ошеломлен, это было совершенно неожиданно и не запланировано", - вспоминает Кеннет.

Первой свои чувства вслух выразила Сема.

"Вы верите в любовь с первого взгляда?" - спросила она его. Они были на пароме, пересекая реку Евфрат, стоя бок о бок.

"Да", - сказал Кеннет, улыбаясь ей и почти не в силах говорить.

"Я очень тебя люблю", - сказала Сема.

Больше сказать было нечего. Кеннет и Сема провели остаток поездки на пароме, наслаждаясь близостью друг друга.

"Я просто почувствовал, что хочу быть рядом с ней и узнать о ней", - говорит Кеннет. "И я просто почувствовал, что это правильно. Я был один так долго".

Немрут Даг был таким же впечатляющим и загадочным, как и группа надеялась. Но были и другие достопримечательности.

"В Малатье Джейсон и я исследовали римский легионный лагерь, хеттские раскопки и археологический музей", - вспоминает Кеннет. Затем группа отправилась в Урфу, город на юго-востоке Турции.

"В Урфе четверо из нас присутствовали на ужине и традиционном танцевальном представлении вечером", - вспоминает Кеннет.

Кеннет не был обычно танцором, но он обнаружил, что танцует под музыку с Сема рядом с ним.

"Мы встали и танцевали вместе", - говорит он. "Что-то, чего я никогда не делал раньше. Это было много первых раз".

После Урфы Ясмин пошла своей дорогой, а остальная часть группы направилась в Харран. Когда они туда добрались, Джейсон - который почувствовал связь между Сема и Кеннетом с самого начала - поощрял их поужинать вдвоем, пока он сам будет отсутствовать.

Кеннет и Сема восприняли вечер как их первое официальное свидание.

Мы провели время в Урфе. Побывали в прекрасных садах и побродили там, вспоминает Кеннет. "И когда я вернулся в отель, Джейсон посмотрел на меня и сказал: 'Знаешь, я знаю тебя давно. Если бы ты был любым другим американцем, я бы спросил, что ты собираешься делать с этой женщиной. Но я знаю тебя. Ты хочешь жениться на ней'. И я сказал: 'Да, я хочу. Я был готов жениться на ней, когда впервые увидел ее'".

Для Джейсона связь между Кеннетом и Сема была очевидна с самого начала. Это стало неопровержимым фактом, когда группа добралась до Нимруда.

"На Нимруде ты только фотографировал ее", - сказал Джейсон Кеннету. "Вот когда я понял. Ты никогда не фотографируешь людей - всегда гонишь их, чтобы сделать чистый кадр того, что тебе нужно".

После вечера в Урфе Сема должна была вернуться домой в Измит. Но у Кеннета и Джейсона еще оставалось несколько недель в Турции, прежде чем они должны были вернуться в Соединенные Штаты, поэтому Кеннет и Сема договорились встретиться в Стамбуле позже в месяце.

"Она ждала меня в нашем отеле возле Голубой мечети", - вспоминает Кеннет. "Мы поужинали вместе, и я проводил ее до отеля. На следующий день мы провели день на Буьюк Ада (Острове принцев)".

Когда Сема и Кеннет прощались, Сема предложила обменяться электронными адресами и данными Skype. Кеннет, который более старомоден, предложил писать письма - романтичная идея, но не очень практичная.

"Так что я помогла ему научиться пользоваться Skype", - говорит Сема, смеясь.

И в течение следующего месяца Кеннет и Сема связывались каждый день, разговаривая о своих чувствах друг к другу и о своем потенциальном будущем. Они были честны друг с другом.

Они оба согласились: "При нашем возрасте, какое преимущество в ожидании? Сколько у нас времени?" - как вспоминает об этом Кеннет сегодня.

Итак, через пять с половиной недель Кеннет вернулся в Турцию, договорившись встретиться с Сема в Стамбуле.

"Я знала, что он собирается сделать мне предложение", - говорит Сема. "Он сказал по Skype, что у него есть важный вопрос, который он хочет задать мне лично, когда вернется в Стамбул. Тогда я надеялась, что он сделает мне предложение".

Кеннет сделал предложение Сема в тот вечер - произнося слова на ломаном турецком. Сема сказала "да". Это было эмоциональное, радостное мгновение.

"Я не думала ни о каких практических проблемах, таких как зеленая карта, изучение английского или жизнь в США", - говорит Сема. "Я рискнула, основываясь только на чувствах".

"Эти чувства накрыли меня, и я пошла на это", - соглашается Кеннет. "Я мог бы легко заговорить себя - будучи старше, привыкнув к своим привычкам: 'О, было бы лучше не впутываться. О, я могу разочароваться'. Я думаю, каждый раз, когда вы погружаетесь в роман, который приводит к браку, это риск. Но если чувства так сильны, как я чувствовал, вы должны рискнуть".

Сделать обязательство

Кеннет и Сема не видели смысла ждать, откладывать предложение или колебаться. Они уже ждали достаточно долго - всю свою жизнь - чтобы почувствовать так.

"Я был глубоко влюблен в нее", - говорит Кеннет. "Следующее, что я помню, я был на автобусе в Измит, где живет ее семья".

Было настоящее кругосветное путешествие. Кеннета представили сестре Сема и племянницам, которые тепло приняли его.

"Я провел пять часов с четырьмя турецкими женщинами, пытаясь представить себя порядочным человеком", - вспоминает он. "И somehow я знал, что прошел, потому что на следующий день меня пригласили на обед к сестре".

Сема говорит, что ее семья действительно наслаждалась встречей с Кеннетом и могла почувствовать их любовь друг к другу.

"Они все были очень рады за меня и полюбили Кена", - говорит Сема. "Моя семья очень терпима".

Не все были так обнадеживающе. Сестра Кеннета беспокоилась, что он увлечен своими чувствами, и задавалась вопросом, как ее брат будет преодолевать языковой барьер с Сема. Некоторые друзья прямо сказали: "Этот брак не продлится".

Но многие другие были тронуты чистой радостью, которая, казалось, исходила от Кеннета и Сема.

Один из друзей Кеннета сказал ему: "Кажется, ты переживаешь первую любовь в 16 лет, а не в 60 лет".

И что касается Кеннета и Сема, они не волновались - даже когда поняли, что получение визы невесты для Сема - долгий и сложный процесс.

"Мое единственное слово для любого гражданина Соединенных Штатов заключается в том, что если вы влюбитесь в иностранца, вы действительно должны любить этого человека - потому что правительство США заставит вас пройти через множество колец огня, чтобы получить разрешение на брак", - говорит Кеннет. "Нам, должно быть, потребовалось около полутора лет. И это было быстро".

В течение этого переходного периода Кеннет провел время в Анкаре, работая в Американском исследовательском институте Турции. Он и Сема устроили вечеринку в Стамбуле, где представили свои семьи и близких друзей. Пара также провела время, отдыхая в Париже, южной Индии и Лондоне - и Сема также посетила Кеннета в Соединенных Штатах, чтобы получить представление о том, какой может быть жизнь там.

Наконец, 30 декабря 2013 года Кеннет и Сема поженились в доме Кеннета в Новом Орлеане. Небольшая группа друзей и семьи собралась, чтобы отпраздновать, в том числе Джейсон, который был свидетелем истории любви с самого начала и теперь служил шафером.

Было небольшое собрание, и не роскошная свадьба, что не в моем стиле, — говорит Сэма. — Для меня особенным было мое свадебное платье, которое было сшито вручную в Турции.

Кеннет говорит, что почувствовал себя "почти опьяненным" радостью и волнением от события. Свадьба была одновременно празднованием двух лет с Сэмой и обещанием их общего будущего.

Жизнь в Новом Орлеане

После свадьбы Сэма сменила фамилию на Сэма Текгул Харл и приспособилась к жизни в Новом Орлеане. Ей нравилось, что это небольшой, терпимый город с яркой индивидуальностью. Она нашла общий язык с другими женщинами турецкого происхождения, ушла с работы учительницей в школе на родине и поступила в колледж, чтобы выучить английский.

В это время Кеннет, все еще работавший профессором в Тулейн, усердно учил турецкий язык.

Языковой барьер иногда приводил к путанице, но Сэма и Кеннет считают, что это никогда не было настоящей проблемой.

"Просто нужно, чтобы чувства были там", — говорит Кеннет. "И мы всегда держим словарь под рукой", — добавляет Сэма, смеясь.

"Это часть веселья в том, что люди называют международным браком, ты всегда узнаешь, как другой человек интерпретирует мир, потому что язык — это интерпретация мира", — говорит Кеннет.

Больше всего им пришлось приспособиться к совместной жизни, учитывая, что они оба провели decades живя в одиночестве. Разделять свою повседневную жизнь с кем-то было волнующим и особенным, но и новым опытом.

"Я никогда не ожидала замужества, это было для меня сюрпризом. Я была 52-летней женщиной", — говорит Сэма. "Я не думала, что замужество будет частью моей жизни".

"У меня были романтические интересы раньше, но они никогда не развивались серьезно, и я давно смирилась с мыслью, что никогда не выйду замуж", — говорит Кеннет. "Я думал, что это будет нормально. Потому что я был предан обучению и своим исследованиям. Потом меня охватило это чувство, и я последовал за ним".

Вместе они начали изучать эту кривую.

"Я чувствовал, что совершил много ошибок, потому что был так нервничаю", — говорит Кеннет о первых годах. "И иногда я все еще нервничаю, думая, правильно ли я поступаю".

Ключ, по его словам, — это подходить к взлетам и падениям с эмпатией, юмором и любовью.

В конце прошлого года Сэма и Кеннет отметили свою 10-летнюю годовщину свадьбы.

Последний десяток лет не всегда был легким. Сэма любит Кеннета, любит Новый Орлеан, но также скучает по тому, что она называет своей "прежней жизнью". Сэма считает, что эти множественные, разные эмоции могут существовать одновременно — но ее преобладающее чувство — радость от того, что она нашла Кеннета, и благодарность за их взаимное желание начать новую главу.

"Это стоит риска, особенно в позднем возрасте", — соглашается Кеннет.

Сладко-горько, но идеально

Однажды, в начале их отношений, Сэма повернулась к Кеннету и задала ему вопрос.

"Почему мы не могли встретиться 20 лет назад?" — сказала она мечтательно.

Сэма думала о детях, которых они могли бы иметь, о дополнительном времени, которое они могли бы провести вместе — и о годах, прожитых в одиночестве.

Она знала, что Кеннет посещал Турцию в молодости на многочисленных исследовательских поездках. Они могли бы встретиться раньше. Первая половина их жизни теперь была пронизана чувством почти-встреч, "если бы" и "могло бы быть".

"Я тоже грущу о том, что у меня не было детей с Сэмой", — говорит Кеннет, который говорит, что хотел бы быть отцом. Хотя размышления о том, что могло бы быть, сладко-горькие, Кеннет отмечает, что они оба работали учителями, влияя на жизни многих молодых людей. Кеннет по-прежнему гордится и доволен, когда слышит от бывших студентов, и это нечто общее у него и Сэмы.

"Неоднократно в Измите я встречался с успешными людьми, мужчинами и женщинами, которые когда-то были учениками Сэмы, и они все вспоминают свои дни в школе с ней с теплотой", — говорит он.

И хотя размышления о том, что могло бы быть, иногда эмоциональны, Кеннет и Сэма также видят преимущества в том, что они полюбили друг друга позже в жизни.

"Ты более терпим, более готов учиться", — говорит Кеннет. "И ты начинаешь понимать, что время, вероятно, самая важная ценность в это время твоей жизни, и время вместе становится очень важным".

Перед встречей Кеннет и Сэма также пережили трудности, которые им пришлось преодолеть в одиночку. Сэма жила в Измите во время катастрофического землетрясения в 1999 году. Кеннет был вынужден эвакуироваться из Нового Орлеана во время урагана Катрина в 2005 году. Сэма и Кеннет оба заботились и теряли пожилых родителей.

"Мы испытали подобное одиночество в нашей жизни", — говорит Кеннет.

Каким бы ни было будущее, знание того, что они теперь встречают жизнь бок о бок, успокаивает, подтверждает, волнует.

"Мы чувствуем взаимную привязанность к безопасности и доброй воле друг друга. Так что, пока мы вместе, деятельность вторична. Есть просто сильное чувство, что мы принадлежим друг другу", — говорит Кеннет.

Кеннет ушел с работы профессором в Тулейн несколько лет назад. Он и Сэма теперь посвящают время путешествиям и изучению вместе. Они часто посещают Турцию и надеются в будущем делить время поровну между Турцией и Соединенными Штатами.

"Мы любим путешествовать вместе. Ей нравится ходить и исследовать города и природу. Мы так много развлекались вместе и делились разными поездками", — говорит Кеннет. "Мы никогда бы не встретились, если бы не наша страсть к путешествиям".

Сегодня, оглядываясь на момент, когда он впервые встретил Сэму, более 13 лет назад, Кеннет говорит, что обстоятельства их встречи напоминают ему древнегреческое слово "Кайрос".

"Кайрос - это момент и возможность, и он приходит очень, очень редко, как дар богов, и вы хватаетесь за него," - говорит он. "Наша встреча была Кайросом. Это был тот подходящий момент. И он больше не повторится. Если вы чувствуете так же, тогда хватайте его. Я благодарен каждый день, что просыпаюсь, что я женат на ней."

"Весь опыт был нелогичен," - говорит Сема. "Я пошла на чувства. Я люблю его, потому что он хороший человек. Он не просто мой муж, он мой хороший друг. Он действительно моя семья."

Кеннет и Сема продолжали свое путешествие по Турции, наслаждаясь различными историческими местами и опытами, такими как изучение лагерей римских легионеров и традиционных танцевальных представлений. После их стремительного романа в Турции Кеннет вернулся в Соединенные Штаты, решив сделать предложение Сему. Он вернулся в Турцию через несколько месяцев и сделал предложение в Стамбуле, и Сема счастливо согласилась.

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